Nội bộ ê-kíp Tổng thống Mỹ Trump rạn nứt trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Các nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đổ lỗi cho các trợ lý cấp cao về việc chiến lược bầu cử giữa nhiệm kỳ gặp trục trặc. Ông đặt nghi vấn về các khoản chi tiêu cho chiến dịch tranh cử, chỉ trích quá trình phân chia khu vực bầu cử, đồng thời xem xét lại các lựa chọn ứng viên trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Dù không có tên trên lá phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, nhưng ông Trump vẫn liên tục kêu gọi những người ủng hộ hãy hành động như thể ông đang tranh cử, với hy vọng huy động được các cử tri trung thành.

Tổng thống đã bắt đầu một lịch trình vận động tranh cử dồn dập, trong khi gần như phớt lờ vai trò của chính mình trong việc định hình chiến lược, cũng như việc tỷ lệ ủng hộ suy giảm của ông đang gây bất lợi cho các ứng viên đảng Cộng hòa tại những khu vực bầu cử cạnh tranh gay gắt.

Phần lớn những tranh cãi tập trung vào ông James Blair - trợ lý lâu năm hiện điều hành siêu ủy ban hành động chính trị MAGA Inc. của ông Trump, và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles - người từ trước đến nay vốn ít khi phải hứng chịu chỉ trích.

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng James Blair. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đã bày tỏ sự không hài lòng về cách ông Blair quản lý quỹ tranh cử, trong khi một số quan chức Nhà Trắng và các đồng minh của ông Trump lại đặt dấu hỏi về năng lực giám sát của bà Wiles đối với các hoạt động chính trị.

Trong khi ông Trump đặt câu hỏi vì sao chi phí vận động tranh cử không giúp cải thiện các chỉ số thăm dò của đảng Cộng hòa, thì các cố vấn của ông lại quay sang đổ lỗi cho nhau. Theo một nguồn tin, bà Wiles đã chỉ trích ông Blair, trong khi ông Blair lại đổ lỗi cho nhóm phụ trách các vấn đề lập pháp tại Nhà Trắng.

“Những gì đang xảy ra giống như một cuộc đấu súng nội bộ vậy”, nguồn tin cho biết.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi kết quả tại Thượng viện vẫn còn quá sít sao để có thể dự đoán. Nếu mất Hạ viện, chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ sẽ bị cản trở, đồng thời đảng Dân chủ sẽ có quyền điều tra chính quyền của ông.

Hôm 16/10, ông Trump đã lên tiếng bảo vệ Chánh Văn phòng Nhà Trắng Wiles, gọi bà là người "thông minh" và "cứng rắn", đồng thời khẳng định bà sẽ tiếp tục giữ vị trí của mình. "Susie vẫn ở đây, và bà ấy sẽ còn gắn bó lâu dài”, ông nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle bác bỏ nhận định từ các nguồn tin, gọi họ là những "chuyên gia bàn giấy đang lan truyền các suy đoán vô căn cứ".

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. (Ảnh: Reuters)

Né tránh các thất bại chính trị

Từ lâu, Tổng thống Trump đã luôn tìm cách tách biệt bản thân khỏi những thất bại chính trị. Ông từng từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Trước khi có kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, ông tuyên bố rằng nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng, ông xứng đáng được "ghi nhận toàn bộ công lao", còn nếu họ thất bại thì ông "không nên bị đổ lỗi chút nào". Gần đây hơn, ông còn nhắc nhở công chúng rằng đảng của tổng thống đương nhiệm thường gặp khó khăn trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, chính ông Trump đã góp phần vạch ra và thúc đẩy một số chiến lược mà giờ đây ông lại đặt dấu hỏi, bao gồm nỗ lực phân chia lại các khu vực bầu cử và việc lựa chọn ứng cử viên dựa trên lòng trung thành cá nhân hoặc những quan điểm riêng của ông. Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, do cử tri lo ngại về tình trạng giá cả leo thang cũng như bất bình trước cuộc chiến tại Iran.

Sự thất vọng của ông Trump đối với đội ngũ chính trị của mình đã bộc lộ sau khi Blair và Chris LaCivita - những người đồng quản lý chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump - có chuyến đi vào đầu tháng 10 tới Republika Srpska, một khu vực tự trị thuộc Bosnia. Tờ The New York Times đưa tin, hai nhân vật này đã nhận được các khoản thù lao đáng kể để tư vấn cho chính quyền khu vực này trước thềm các cuộc bầu cử địa phương.

Trong một bài đăng trên Truth Social vào ngày 7/10, ông Trump đã giữ khoảng cách với cả hai nhân vật trên, mô tả họ là những "cố vấn bên ngoài”, đồng thời cảnh báo rằng nếu phát hiện xung đột lợi ích, ông sẽ "sa thải họ ngay lập tức”.

Theo ba nguồn tin, các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng đã đặt câu hỏi vì sao ông Blair lại nhận những công việc có lợi nhuận cao ở nước ngoài, trong khi lẽ ra ông ấy phải giám sát giai đoạn nước rút của chiến dịch tranh cử cho đảng Cộng hòa.

Một nguồn tin cho biết, bà Wiles đã phê duyệt chuyến đi này mà không thông báo cho ông Trump, làm dấy lên nghi vấn về mức độ sát sao của bà trong việc quản lý các cố vấn chính trị của ông.

Hai nguồn tin khác tiết lộ, đối với ông Trump, mối lo ngại lớn hơn nằm ở chỗ công việc bên ngoài của Blair đã khiến ông ấy xao nhãng các trách nhiệm chính trị của mình.

Trong một tuyên bố, ông Blair khẳng định: "Tất cả những lời công kích bôi nhọ này thật nực cười và chẳng mang lại lợi ích gì. Tôi và Tổng thống Trump đều đang tập trung vào việc giúp đảng Cộng hòa giành chiến thắng vào tháng 11. Mọi thành viên khác của Đảng Cộng hòa cũng nên làm như vậy”.

200 triệu USD và nỗ lực vạch lại các đơn vị bầu cử

Theo một trong các nguồn tin, ông Trump đã đặt câu hỏi vì sao kết quả thăm dò của đảng Cộng hòa trong các cuộc đua then chốt vẫn không cải thiện, bất chấp việc MAGA Inc. đã chi 200 triệu USD cho chiến dịch tranh cử.

Hai nguồn tin khác cho biết, trong tuần qua, ông Trump cũng đã yêu cầu các trợ lý và cố vấn chính trị giải thích lý do tại sao nỗ lực vạch lại các đơn vị bầu cử - một sáng kiến do chính ông thúc đẩy - lại không mang lại lợi thế rõ rệt hơn cho đảng Cộng hòa.

Tiểu bang Texas là một mối lo ngại đặc biệt. Đảng Cộng hòa đã vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội tại bang này nhằm giành thêm ghế, nhưng chiến lược đó lại phụ thuộc một phần vào việc các cử tri gốc Tây Ban Nha có đi bỏ phiếu với tỷ lệ tương tự như trong cuộc bầu cử năm 2024 hay không. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, mức độ ủng hộ này khó có thể lặp lại, trong bối cảnh cử tri lo ngại về chi phí sinh hoạt và cách ông Trump xử lý các vấn đề kinh tế. Một số thành viên đảng Cộng hòa lo sợ rằng các ranh giới khu vực bầu cử mới có thể phản tác dụng, khiến các ứng viên đương nhiệm trở nên dễ bị đánh bại hơn thay vì mang lại lợi thế cho đảng này.

Một nguồn tin nhận định: "Việc vạch lại các đơn vị bầu cử đã chia nhỏ nhóm cử tri ủng hộ ông Trump".

Trước đó, ông Trump từng nói rằng ông Blair sẽ trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, mô tả sự ra đi của ông này chỉ là một "kỳ nghỉ phép ngắn hạn". Tuy nhiên, hai nguồn tin cho biết khả năng ông Blair quay lại hiện rất thấp.

Tình hình đối với bà Wiles - người đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng năm 2024 của ông Trump - thì chưa rõ ràng. Các đồng minh và trợ lý của ông Trump ghi nhận bà là người đã mang lại kỷ luật tốt hơn cho Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Một nguồn tin khác thân cận với Nhà Trắng cho biết, dù ông Trump "có thể cảm thấy khó chịu về một vài vấn đề, nhưng bà ấy đã duy trì bộ máy hoạt động rất hiệu quả".