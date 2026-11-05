Nội bộ Đảng Cộng hòa rạn nứt sâu sắc, sóng chỉ trích bùng dữ dội

Thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ làm bùng lên làn sóng chỉ trích, chủ yếu hướng về Nhà Trắng và phơi bày bất đồng sâu sắc trong nội bộ.

Ngày 4/11, Phó Tổng thống JD Vance công khai chỉ trích cả Tổng thống Donald Trump lẫn cuộc chiến với Iran. Ông cho rằng, cuộc xung đột này cùng với chi phí sinh hoạt tăng cao và quan hệ Mỹ - Israel là những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hoà.

Theo ông Vance, cuộc chiến với Iran có thể khiến Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát thượng viện trong ít nhất 6 năm. “Với những người đang tức giận và muốn nói rằng ‘Tôi đã cảnh báo các bạn rồi’, các bạn nói đúng, các bạn đã cảnh báo chúng tôi”, ông Vance đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance. (Ảnh: Getty)

Thống đốc Florida sắp mãn nhiệm Ron DeSantis cũng cho rằng thất bại trong bầu cử giữa kỳ sẽ đẩy Đảng Cộng hòa vào khó khăn suốt nhiều năm, khi hầu hết các bang đông dân nhất Mỹ nằm dưới sự kiểm soát của phe Dân chủ.

“Đây gần như là một sự kiện mang tính diệt vong đối với Đảng Cộng hòa tại nhiều khu vực trên cả nước Mỹ, mức độ có lẽ là nghiêm trọng nhất mà chúng ta từng chứng kiến trong khoảng 100 năm qua”, ông DeSantis cho hay.

Trong bối cảnh nhiều cuộc thăm dò cho thấy cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề tham nhũng trong chính phủ, ông DeSantis kêu gọi Quốc hội ban hành lệnh cấm nghị sĩ giao dịch chứng khoán, đồng thời đề xuất áp dụng quy định tương tự đối với cả nhánh hành pháp.

Phát biểu này được xem là lời chỉ trích nhằm vào ông Trump, người thực hiện hàng chục nghìn giao dịch chứng khoán trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định các khoản đầu tư của Tổng thống được quản lý độc lập và không có xung đột lợi ích.

Những diễn biến ngày 4/11 được xem là “phát súng” mở màn cho cuộc tranh luận về hướng đi và quá trình tái thiết Đảng Cộng hòa trước kỳ bầu cử tiếp theo. Sau một thập kỷ ông Trump duy trì ảnh hưởng sâu rộng và kiểm soát chặt chẽ đảng, những động thái ban đầu cho thấy thế hệ lãnh đạo kế tiếp có thể muốn xây dựng một hình ảnh chính trị khác.

Thượng nghị sỹ John Cornyn cho rằng Đảng Cộng hòa mắc hàng loạt “sai lầm chính trị không đáng có”, bao gồm việc chịu sức ép phải ủng hộ Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton, ứng viên vướng nhiều bê bối và đánh bại ông Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Ứng viên đảng Dân chủ Adam Hamilton ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mitt Romney chỉ trích những ứng viên ủng hộ chính sách thuế quan của ông Trump, cuộc chiến mà ông mô tả là “bốc đồng” cùng những vấn đề liên quan đến “tham nhũng rõ ràng” và nhiều sai lầm khác.

“Chính sách tồi và nhân cách tồi dẫn đến kết quả chính trị tồi. Hy vọng sẽ có sự điều chỉnh về hướng đi, vì lợi ích của đất nước và chính đảng của tôi”, ông Romney viết trên mạng xã hội X.

Về phần mình, ông Trump vẫn dành thời gian tiếp đón khách tại công trường xây dựng phòng khiêu vũ trong Nhà Trắng. Động thái này cho thấy Tổng thống chưa có dấu hiệu chuyển hướng ưu tiên khỏi những dự án gây tranh cãi, dù cử tri đánh giá bất lợi đối với khả năng lãnh đạo của ông trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trả lời báo chí, ông Trump tìm cách giảm nhẹ ý nghĩa của kết quả bầu cử và bác bỏ nhận định quan hệ giữa ông với Phó Tổng thống Vance đang xuất hiện căng thẳng. Ông cũng phủ nhận thông tin của CBS News về việc đang tham vấn đồng minh liên quan đến quyết định cách chức Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Ông Trump cũng công khai bác bỏ khả năng tiến hành cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn trong chính quyền.



