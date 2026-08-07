Nồi bánh canh của con dâu nhà tỷ phú gây chú ý, hé lộ tiêu chuẩn khắt khe nhà hào môn

Album gần 50 bức ảnh vừa được Tăng Thanh Hà chia sẻ không chỉ ghi lại những bữa cơm gia đình mà còn hé lộ tài nội trợ đáng nể của

Làm dâu một trong những gia tộc giàu có tại Việt Nam, Tăng Thanh Hà từ lâu đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài nội trợ. Không ít lần, cô gây "bão" mạng xã hội khi khoe những bữa tiệc tại gia thịnh soạn, từ món Á đến món Âu, được chế biến và trình bày chẳng khác gì nhà hàng. Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ yêu thích hơn cả lại là những mâm cơm bình dị, gần gũi mà nữ diễn viên tự tay chuẩn bị cho gia đình.

Mới đây, Tăng Thanh Hà khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ gần 50 bức ảnh ghi lại những món ăn do chính mình nấu tại nhà. Thực đơn trải dài từ các món Việt quen thuộc như bún riêu cua, bún trộn xì dầu, mì xào, bánh xèo, cao lầu, cơm tấm, bánh canh, đến các món quốc tế như cơm trộn Hàn Quốc, mì hoành thánh, kim chi, tacos, mì bò, bánh mì chấm phô mai nướng, matcha... Dù là món dân dã hay cầu kỳ, tất cả đều được bày biện gọn gàng, phối màu bắt mắt với đủ sắc xanh, đỏ, vàng từ rau củ và gia vị, đẹp chẳng khác gì thực đơn của một nhà hàng.

Tăng Thanh Hà khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ gần 50 bức ảnh ghi lại những món ăn do chính mình nấu tại nhà.

Thế nhưng, giữa gần hàng chục món ăn ấy, bát bánh canh lại là "nhân vật chính" thu hút nhiều sự chú ý nhất. Tô bánh canh với nước dùng trong veo, chả cua, thịt viên, trứng cút, tôm, hành lá, ngò rí cùng lớp hành phi vàng ruộm được khen vừa đầy đặn vừa đẹp mắt. Nữ diễn viên còn đăng cả quá trình chế biến, từ khâu sơ chế nguyên liệu, ninh nước dùng đến thành phẩm hoàn chỉnh, khiến nhiều người xuýt xoa và không ngừng hỏi xin công thức nấu.

Phần nước dùng được ninh từ tôm khô kết hợp rau củ và thịt bằm để tạo vị ngọt thanh tự nhiên, thay vì sử dụng gạch cua như nhiều công thức cầu kỳ khác. Tô bánh canh sau khi hoàn thiện được ăn kèm trứng cút, hành phi, hẹ và giá đỗ, mang đến hương vị quen thuộc của món ăn gia đình nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Tô bánh canh với nước dùng trong veo, chả cua, thịt viên, trứng cút, tôm, hành lá, ngò rí cùng lớp hành phi vàng ruộm được khen vừa đầy đặn vừa đẹp mắt.

Bánh canh là món ăn dân dã quen thuộc ở nhiều tỉnh thành miền Trung và miền Nam. Tùy từng vùng miền cũng như công thức của mỗi gia đình, nước dùng có thể được nấu từ xương, cua, tôm hoặc các loại hải sản, kết hợp nhiều topping như chả cá, thịt, tôm, trứng cút... Trong khi đó, sợi bánh canh cũng khá đa dạng, có thể làm từ bột gạo, bột mì, bột năng hoặc pha trộn nhiều loại bột để tạo độ dai và mềm theo ý thích.

Trước đó, Tăng Thanh Hà từng tiết lộ cô đặc biệt yêu thích bánh canh bột gạo. Thay vì mua sẵn, nữ diễn viên học mẹ cách tự làm sợi bánh tại nhà. Theo công thức cô chia sẻ, phần bột gồm khoảng 1 kg bột gạo trộn với 300-350 g bột năng, sau đó rưới nước sôi để làm chín bột, nhào đến khi mịn rồi để nghỉ khoảng 30 phút trước khi cắt thành sợi. Nhờ tự làm từ đầu, sợi bánh có độ mềm, dai vừa phải và giữ được hương vị mộc mạc, đúng kiểu bánh canh truyền thống mà cô yêu thích.

Nữ diễn viên tự tay chuẩn bị nguyên liệu và nấu một nồi nước dùng cực chất lượng

Như mọi lần, phần bình luận dưới bài đăng nhanh chóng trở thành "hội than đói". Nhiều bạn bè và đồng nghiệp trêu rằng Tăng Thanh Hà thật "có tâm" khi chọn đúng gần 10 giờ đêm để đăng một album toàn món ngon, khiến ai lướt qua cũng chỉ biết xuýt xoa vì quá hấp dẫn.

Trong số những mỹ nhân đình đám của Vbiz, Tăng Thanh Hà luôn được nhắc đến như hình mẫu "tài sắc vẹn toàn". Sau khi rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình, cô vẫn duy trì sức hút nhờ cuộc sống kín tiếng, viên mãn và đặc biệt là niềm đam mê bếp núc.

Gia đình hạnh phúc của Tăng Thanh Hà

Nữ diễn viên từ lâu đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài nội trợ khéo léo.

Từ ngày trở thành con dâu gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, nữ diễn viên vẫn đều đặn chia sẻ những bữa cơm nhà do chính tay mình chuẩn bị. Dù có điều kiện thưởng thức đủ món ngon trên khắp thế giới, cô vẫn dành tình yêu đặc biệt cho ẩm thực Việt. Người hâm mộ từng nhiều lần thấy cô khoe nồi thịt kho đậm vị, cá kho tộ, bánh xèo vàng ruộm, tôm đồng rang, cơm tấm sườn bì chả, cháo lá dứa tuổi thơ hay đơn giản chỉ là bát cơm trắng ăn cùng mắm tép chưng thịt - những món ăn mộc mạc nhưng gợi cảm giác ấm cúng của bữa cơm gia đình.

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Dù bận rộn nhưng nữ diễn viên vẫn đều đặn chia sẻ những bữa cơm nhà do chính tay mình chuẩn bị

Bên cạnh đó, bà xã Louis Nguyễn cũng rất chịu khó khám phá ẩm thực thế giới. Cô thường xuyên chế biến các món Hoa, Nhật, Hàn và cả Philippines - quê hương của mẹ chồng. Một trong những món cô đặc biệt yêu thích là Pancit Palabok, món mì truyền thống nổi tiếng của Philippines, từng được cô chia sẻ là "một trong những món quê ấy mà mình rất thích".

Không dừng lại ở đó, Tăng Thanh Hà còn chinh phục nhiều món ăn đòi hỏi kỹ thuật như gà nấu nghệ kiểu Lebanon, Hummus Wraq của Trung Đông, bánh Paratha có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ, mì Miso Ramen của Nhật Bản hay cá hấp Quảng Đông với xì dầu và nhiều loại rau thơm.

Không món ăn nào có thể làm khó được nàng dâu hào môn

Các món Âu cũng thường xuyên xuất hiện trong căn bếp của gia đình Louis Nguyễn. Tăng Thanh Hà từng làm bít tết, cá hồi áp chảo, mì Ý, súp rau cùng xúc xích Ý, cá hồi đút lò ăn kèm spaghetti sốt cà chua và rau húng. Đặc biệt, cô còn thử sức với Raclette - món phô mai nóng chảy nổi tiếng của Thụy Sĩ và Pháp, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì độ cầu kỳ.

Ngoài nấu ăn, nữ diễn viên còn rất mê làm bánh. Từ bánh mì kiểu Pháp, bánh sandwich, waffle, bánh mì hoa cúc đến các loại bánh quy, bánh kem... căn bếp của Tăng Thanh Hà gần như lúc nào cũng thơm mùi bơ, sữa và bánh mới nướng. Chính vì vậy, nhiều người nhận xét ba con của cô hẳn là những "thực khách nhí" hạnh phúc nhất khi mỗi ngày đều được thưởng thức những món ăn vừa ngon mắt vừa đầy đủ dinh dưỡng do mẹ tự tay chuẩn bị.