Nổ súng truy sát cha vợ, lĩnh án 17 năm tù

Thái Lâm |

Nổ súng truy sát cha vợ không thành, K’Lộc tiếp tục bắn chỉ thiên uy hiếp người truy đuổi rồi trốn sâu vào rừng.

Ngày 29/4, TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo K’Lộc (SN 2000) về các tội giết người , cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo K’Vương (SN 2004) bị truy tố về hành vi liên quan đến tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, K’Lộc chung sống với chị Ka Nhiệp (SN 2006) tại xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình sinh sống, giữa K’Lộc và cha của Ka Nhiệp là ông Mang Điểu đã phát sinh mâu thuẫn.

Bị cáo K’Lộc tại phiên xét xử.

Cho rằng ông Điểu tác động khiến Ka Nhiệp rời bỏ mình, K’Lộc đã nảy sinh ý định trả thù. Tối 19/1/2025, đối tượng mang súng đến nhà tìm ông Điểu nhưng không gặp nên đã bắn chỉ thiên 2 phát rồi bỏ đi.

Đến tối 27/2/2025, K’Lộc tiếp tục mang theo 2 khẩu súng quay lại nhà ông Điểu. Đứng cách khoảng 20m, bị cáo dùng súng gắn ống ngắm laser bắn một phát về phía nạn nhân nhưng không trúng. Khi ông Điểu bỏ chạy, K’Lộc tiếp tục nổ súng lần 2 ở cự ly gần hơn, song vẫn không gây thương tích.

Gây án bất thành, K’Lộc đã lấy một xe máy dựng trước sân chạy thẳng vào rừng nhằm bỏ trốn. Quá trình bị truy đuổi, K’Lộc tiếp tục bắn chỉ thiên nhiều phát để uy hiếp người dân và lực lượng chức năng rồi lẩn sâu vào rừng.

Cơ quan tố tụng xác định trong thời gian trốn truy nã, K’Lộc tiếp tục tàng trữ nhiều súng, đạn lấy từ các thợ săn không rõ lai lịch, cất giấu trong rừng và nhờ K’Vương mang đi bán. Tuy nhiên, số vũ khí chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện. Đến ngày 20/5/2025, K’Lộc bị bắt giữ, sau đó K’Vương đã ra trình diện và giao nộp tang vật.

Kết luận giám định cho thấy các khẩu súng, đạn thu giữ đều là vũ khí quân dụng, có khả năng sát thương cao và có thể gây tử vong nếu bắn vào cơ thể người.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo K’Lộc 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Còn bị cáo K’Vương bị tuyên 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

