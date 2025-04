Nợ quốc gia bằng 125% GDP, Chính phủ Hoa Kỳ “sẽ gặp khó khăn hơn trong việc trả nợ”

Theo cập nhật đến 9h sáng 11/4 (giờ Hà Nội), website của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết nợ quốc gia của nước này là hơn 36.213 tỷ USD.

Cũng trên website này, nợ quốc gia được giải thích là số tiền mà chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã vay để trang trải số dư chi phí chưa thanh toán phát sinh theo thời gian.

Trong một năm tài chính nhất định, khi chi tiêu vượt quá thu nhập sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách. Để thanh toán khoản thâm hụt này, chính phủ liên bang vay tiền bằng cách bán các chứng khoán có thể bán được như trái phiếu chính phủ, kỳ phiếu, giấy nợ, giấy nợ lãi suất thả nổi và chứng khoán được bảo vệ chống lạm phát của kho bạc.

Nợ quốc gia là sự tích lũy của khoản vay này cùng với lãi suất liên quan phải trả cho các nhà đầu tư đã mua các chứng khoán này. Khi chính phủ liên bang trải qua tình trạng thâm hụt liên tục, nợ quốc gia sẽ tăng lên.

Nói một cách đơn giản, nợ quốc gia tương tự như một người sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng và không trả hết số dư mỗi tháng. Chi phí mua hàng vượt quá số tiền đã trả thể hiện khoản thâm hụt , trong khi thâm hụt tích lũy theo thời gian thể hiện tổng nợ.

Hiện tại, danh mục chi tiêu lớn nhất của chính phủ liên bang Hoa Kỳ gồm có An ninh thu nhập, An sinh xã hội, Sức khoẻ và Quốc phòng.

Cụ thể, An ninh thu nhập được hiểu là bồi thường thất nghiệp, hưu trí và khuyết tật của nhân viên liên bang, và hỗ trợ thực phẩm và dinh dưỡng; chi tiêu cho chương trình này đã tăng lên trong đại dịch COVID-19 do Đạo luật CARES và Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ của Hoa Kỳ.

Còn An sinh xã hội là các chương trình cho người thụ hưởng bao gồm lương hưu, bảo hiểm tàn tật và thanh toán thu nhập an sinh bổ sung. Danh mục Sức khỏe chi tiêu cho các chương trình liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu và đào tạo sức khỏe, sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng và nghề nghiệp, ngoại trừ Medicare có danh mục riêng.

Còn Quốc phòng để chỉ các chi tiêu liên quan đến quân sự và các hoạt động liên quan đến quốc phòng. Còn Bảo hiểm y tế là các chương trình chi tiêu cung cấp bảo hiểm y tế cho những người từ 65 tuổi trở lên và một số người trẻ tuổi khuyết tật.

Nợ quốc gia của Hoa Kỳ luôn tăng

“Nợ quốc gia của Hoa Kỳ luôn tăng và nước này đã mang nợ kể từ khi thành lập”, trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh. Trong 100 năm qua, nợ liên bang của Hoa Kỳ đã tăng từ 395 tỷ đô la vào năm 1924 lên 35.460 tỷ USD vào năm 2024

Các khoản nợ phát sinh trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ lên tới hơn 75 triệu USD vào ngày 1/1/1791. Trong 45 năm tiếp theo, khoản nợ tiếp tục tăng cho đến năm 1835 khi nó giảm đáng kể do việc bán đất đai do liên bang sở hữu và cắt giảm ngân sách liên bang.

Ngay sau đó, một cuộc suy thoái kinh tế đã khiến khoản nợ một lần nữa tăng lên hàng triệu USD. Khoản nợ đã tăng hơn 4.000% trong suốt Nội chiến Hoa Kỳ, tăng từ 65 triệu USD vào năm 1860 lên 1 tỷ USD vào năm 1863 và gần 3 tỷ USD ngay sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1865.

Khoản nợ tăng đều đặn vào thế kỷ 20 và đạt khoảng 22 tỷ USD sau khi đất nước tài trợ cho sự tham gia của mình vào Thế chiến thứ Nhất. Các sự kiện gần đây đáng chú ý gây ra sự gia tăng lớn về nợ bao gồm Chiến tranh Afghanistan và Iraq, Đại suy thoái năm 2008 và đại dịch COVID-19.

Từ năm tài chính 2019 đến năm tài chính 2021, chi tiêu tăng khoảng 50%, chủ yếu là do đại dịch COVID-19. Việc cắt giảm thuế, các chương trình kích thích, tăng chi tiêu của chính phủ và giảm doanh thu thuế do tình trạng thất nghiệp lan rộng thường là nguyên nhân khiến nợ quốc gia tăng mạnh.

So sánh nợ của một quốc gia với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho thấy khả năng trả nợ của quốc gia đó. GDP trung bình cho năm tài chính 2024 là 28.830 tỷ USD. Điều này dẫn đến tỷ lệ nợ trên GDP hiện tại của nước này là 125%. Nhìn chung, tỷ lệ nợ trên GDP cao hơn cho thấy chính phủ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc trả nợ , vẫn theo website của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.