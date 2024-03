Nổ nghi do khí gas ở Trung Quốc, 23 người thương vong

Đài truyền hình CCTV Trung Quốc đưa tin, khoảng 7h55 ngày 13/3, một vụ nổ nghi do khí gas đã xảy ra tại một nhà hàng ở Diên Kiều, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc.

Sở cứu hỏa của thành phố cho biết, 36 xe cấp cứu và 154 nhân viên đã được điều động đến hiện trường vụ việc.

Theo hình ảnh và video do người dân cung cấp, một vụ nổ lớn đã xảy ra và sau đó kéo theo đám khói dày đặc. Mặt tiền của tòa nhà bị phá hủy, nhiều ô tô hư hỏng và mảnh vỡ thủy tinh vương vãi xung quanh.

Các báo cáo ban đầu cho biết có ít nhất 1 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Hiện, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ.

Trước đó, ngày 11/3, một vụ tai nạn do nổ khí gas cũng đã xảy ra tại một mỏ than ở An Huy, miền Đông Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng và 2 người bị mắc kẹt.