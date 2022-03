Nợ ngập đầu, người phụ nữ "tung tin" bị cướp tiền vàng

Ngày 5/3, Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Quảng Bình đã làm rõ sự việc người dân giả trình báo bị cướp tài sản, tạo hiện trường nhằm mục đích che giấu việc nợ nần của bản thân.



Theo đó, vào lúc 15h ngày 4/3, chị Lê Thị Hà Giang, trú tại thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đến Công an xã Hàm Ninh trình báo sự việc:

vào chiều cùng ngày, sau khi đi gửi tiền từ Ngân hàng Agribank huyện Quảng Ninh trên đường về nhà, khi đi đến địa phận thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh thì chị bị 2 nam thanh niên đi xe mô tô không rõ BKS, mang khẩu trang y tế màu đen, áo khoác màu đen có mũ trùm kín đầu, quần tối màu và đi dép lê có sọc đen trắng, cao khoảng 1,65m, dừng xe dùng dao khống chế và cướp đi của chị 6 chỉ vàng 9999 và 56 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Ninh đã báo với Công an huyện Quảng Ninh để phối hợp làm rõ. Đội điều tra hình sự Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và Phòng nghiệp vụ Công an Quảng Bình để tiến hành truy xét đối tượng.

Trong quá trình xác minh, làm rõ, lực lượng điều tra xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai bị hại và hiện trường xảy ra sự việc, nên lực lượng điều tra đã tập trung đấu tranh với Lê Thị Hà Giang.

Qua đấu tranh, với những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Thị Hà Giang đã thừa nhận hành vi gian dối là đã tạo hiện trường giả để che giấu việc nợ nần của bản thân. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quảng Ninh lập hồ sơ xử lý theo quy định.