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Nợ nần, nhân viên trộm 120.000 USD của công ty ở Đà Nẵng

Thanh Ba
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Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Trinh Bảo (SN 1985, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo là nhân viên Công ty Double Win Hội An thuộc casino Nam Hội An.

- Ảnh 1.

Hoàng Trinh Bảo. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9h30 ngày 12/8, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của Công ty Double Win Hội An về việc bị mất số tiền lớn. Theo trình báo ban đầu của công ty, số tiền bị mất cắp khoảng 160.000 USD.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự lập tức chỉ đạo nhiều tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tại hiện trường, thu thập thông tin và khẩn trương truy xét đối tượng.

Qua phân tích hiện trường và tài liệu thu thập được, các trinh sát nhận định người gây án có sự nghiên cứu về địa điểm, nắm được phương thức quản lý, cất giữ tài sản. Vì vậy, cảnh sát tập trung rà soát nhân viên công ty và những người đến tham gia đánh bạc tại đây trong thời gian xảy ra vụ việc.

Tầm 22h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Hoàng Trinh Bảo chính là đối tượng gây án và khẩn trương bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc. Do biết thời gian giao ca, quy trình bàn giao và vị trí cất giữ tiền, Bảo đã lên kế hoạch thực hiện.

Khoảng 7h20 ngày 12/8, sau khi bàn giao ca, lợi dụng lúc nhân viên thu ngân rời khỏi quầy, không có người quản lý số tiền trong tủ gỗ, Bảo lén mở ngăn tủ, lấy một bó tiền USD rồi rời khỏi công ty.

Về nhà kiểm đếm, Bảo xác định số tiền lấy được là 120.000 USD. Đối tượng cất 100.000 USD vào két sắt, mang 20.000 USD đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương đổi được 519 triệu đồng, sau đó sử dụng 33 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 486 triệu đồng tiền mặt, 100.000 USD, 1 điện thoại iPhone 16 Pro Max, 1 xe máy Grande cùng một số tư trang của đối tượng.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tags

công an TP Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự

Hình sự

đường Hùng Vương

Hoàng Trinh Bảo

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