Nổ lớn tại xưởng thuốc súng ở Nga: Thương vong tăng sốc lên 150 người

Minh Hạnh |

Số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà máy ở huyện Shilovsky tỉnh Ryazan (Nga) đã tăng lên ít nhất 20 người, với 134 người khác bị thương. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ngọn lửa bắt nguồn từ một xưởng sản xuất thuốc súng, sau đó gây ra vụ nổ.

Nổ lớn tại xưởng thuốc súng ở Nga làm 150 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ nhìn từ xa. (Ảnh chụp màn hình)

Thống đốc tỉnh Ryazan - ông Pavel Malkov cho biết vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra hôm 15/8 tại một xưởng sản xuất trong một nhà máy.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy hoặc nhà máy đang sản xuất sản phẩm gì. Các nguồn tin chính thức của Nga không cung cấp thông tin chi tiết nào ngoài nỗ lực tìm kiếm và điều trị cho những người bị thương.

Tuy nhiên, một số tờ báo Nga đưa tin, vụ nổ xảy ra do thuốc súng bắt lửa.

Khu vực xảy ra vụ nổ nằm cách thủ đô Mátxcơva của Nga khoảng 250 km.

Nổ lớn tại xưởng thuốc súng ở Nga làm 150 người thương vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

"Tính đến ngày 18/8, đã có 20 người tử vong do vụ việc", trụ sở cơ quan cấp cứu địa phương cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

"Có 134 người bị thương, trong đó 31 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở Ryazan và Mátxcơva, 103 bệnh nhân đang được điều trị ngoại trú”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

