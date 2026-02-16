Nổ lớn tại cửa hàng pháo hoa làm chết nhiều người, Trung Quốc ra chỉ đạo “nóng”

Chính quyền địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 15-2, tức 28 Tết, tại cửa hàng bán pháo hoa ở thôn Đông An huyện Đông Hải.

Chính quyền huyện Đông Hải cho biết nguyên nhân ban đầu là do một người dân đốt pháo không đúng cách gần cửa hàng, dẫn đến cháy và phát nổ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

"Vụ nổ lớn kèm hoả hoạn khả năng do người dân gần cửa hàng đốt pháo hoa không đúng cách" – Tân Hoa xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương, thêm rằng ngoài những người thiệt mạng thì 2 trường hợp khác chỉ bị thương nhẹ.

Màn biểu diễn pháo hoa "rồng lửa thép hoa" trước thềm Tết Nguyên đán tại một công viên giải trí ở ngoại ô Bắc Kinh - Trung Quốc, ngày 14-2. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tới 16 giờ đã khống chế được đám cháy.

Những người liên quan đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc cùng các bước xử lý tiếp theo đang được làm rõ.

Đốt pháo vào thời khắc giao thừa là một truyền thống lâu đời ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều địa phương đã cấm hoặc hạn chế sử dụng pháo hoa, một phần do lo ngại ô nhiễm không khí.

Tết Nguyên đán năm nay rơi vào ngày 17-2, đánh dấu sự khởi đầu của năm con ngựa theo lịch 12 con giáp.

Sau vụ nổ, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ việc sản xuất, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa nhằm ngăn ngừa các tai nạn tương tự.

Cơ quan này nhấn mạnh việc đốt pháo quanh các cửa hàng phải bị nghiêm cấm, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương rà soát, loại bỏ những điểm nguy cơ tiềm ẩn, nhằm đảm bảo người dân đón Tết an toàn, vui tươi và hạnh phúc.