Nổ lớn tại công ty ép keo ở TP.HCM, 1 người chết

Theo thông tin ban đầu, người dân sống gần khu vực công ty đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện vách tôn của công ty bị hư hỏng nặng, khói bốc lên mù mịt. Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo cho cơ quan chức năng.

Chiều 11/1, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa một người đàn ông đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, thi thể một nạn nhân khác đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ nổ và chuyển về nhà xác.

Hiện trường vụ nổ đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng công an, an ninh trật tự được triển khai để bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh và điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.