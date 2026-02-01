Nổ lớn tại cảng miền nam Iran

Cảng Bandar Abbas. (Ảnh: Reuters)

Vụ nổ khiến ít nhất một người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết, những tin đồn trên mạng xã hội rằng “một chỉ huy Hải quân Iran bị nhắm mục tiêu trong vụ nổ” là hoàn toàn sai sự thật.

Cảng Bandar Abbas nằm trên Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng giữa Iran và Oman.

Cùng ngày, bốn người đã thiệt mạng sau một vụ nổ khí gas ở thành phố Ahvaz của Iran gần biên giới Iraq, theo tờ Tehran Times . Chưa có thêm thông tin nào được cung cấp ngay lập tức.

Hai quan chức Israel nói với Reuters rằng nước này không liên quan đến các vụ nổ ở Iran.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington liên quan đến các cuộc biểu tình ở Iran.

Trước đó, ngày 26/1, Tổng thống Trump tuyên bố một "hạm đội khổng lồ" đang tiến về Iran. Ông bày tỏ hy vọng Tehran sẽ ngồi vào bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận, ngụ ý việc Iran từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại, vào tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông cảnh báo rằng cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn, kêu gọi không để điều này xảy ra.

Tehran đã phản ứng bằng cách đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trong trường hợp có bất kỳ hành động gây hấn nào. Ngày 28/1, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran sẵn sàng đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán phải diễn ra mà không có sự đe dọa từ Mỹ.