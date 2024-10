Nổ lớn ở lễ hội tại Ấn Độ, hơn 150 người bị thương

Giới chức địa phương ngày 29/10 đã thông báo con số thương vong sau vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra vào đêm 28/10 khi một cơ sở lưu trữ pháo hoa gần đền Veerarkavu bốc cháy – tờ Press Trust of India đưa tin, trích dẫn báo cáo từ cảnh sát địa phương.

Vụ việc xảy ra ở Kasargod, cách Thiruvananthapuram, thủ phủ của bang Kerala, gần 580 km về phía Tây Bắc.

Những người bị thương đã được đưa đến điều trị tại nhiều bệnh viện ở các quận Kasargod, Kannur và Mangaluru. 8 người trong số họ bị thương nghiêm trọng.

Nhiều thảm kịch chết người đã được ghi nhận trong các cuộc tụ họp tôn giáo ở Ấn Độ do thiếu sự an toàn và quản lý đám đông kém. Năm 2016, ít nhất 112 người đã thiệt mạng sau một vụ nổ lớn do màn bắn pháo hoa bị cấm tại một ngôi đền trong lúc chuẩn bị đón năm mới của người Hindu.

Nhu cầu về pháo hoa tại Ấn Độ rất lớn, đặc biệt thường xuyên được sử dụng trong các lễ hội tôn giáo và đám cưới. Tuy nhiên, các vụ tai nạn chết người xảy ra gần như hàng năm tại các các nhà máy, cơ sở sản xuất pháo do không đảm bảo an toàn lao động.

Một vụ nổ tại một nhà máy pháo hoa ở miền Nam Ấn Độ vào tháng 7 năm ngoái đã giết chết 8 người. Năm 2018, một vụ hỏa hoạn lớn tại một nhà máy pháo hoa ở New Delhi đã cướp đi tính mạng của 17 công nhân. Một năm trước đó, một vụ nổ cũng khiến 23 người thiệt mạng khi họ đang làm pháo tại một ngôi làng ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Chính quyền thành phố New Delhi của Ấn Độ hôm 14/10 đã áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc sản xuất, cất giữ, bán và sử dụng pháo tại vùng thủ đô cho đến ngày 1/1/2025.