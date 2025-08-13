Nợ công Mỹ vượt mốc chưa từng thấy, cao hơn GDP Eurozone và Trung Quốc gộp lại

Dữ liệu mới từ Bộ Tài chính Mỹ công bố cho thấy tổng nợ công đã vượt 37 ngàn tỉ USD hôm 12-8.

Mốc nợ 37 ngàn tỉ USD bị phá chưa đầy 8 tháng sau khi Mỹ chạm ngưỡng 36 ngàn tỉ USD lần đầu tiên vào cuối tháng 11-2024 và hơn một năm sau khi đạt mốc 35 ngàn tỉ USD vào cuối tháng 7-2024.

Tổng thống Donald Trump đi cùng ông Jerome Powell thăm trụ sở FED hồi tháng 7 tại Washington. Ảnh: AP

Tổng nợ công của Mỹ không bao gồm nợ trong các tài khoản nội bộ chính phủ như quỹ tín thác an sinh xã hội, được dự đoán sẽ chạm mức 99% quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm nay.

Bà Maya MacGuineas, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB), nói với Fox Business: "Tình hình tài chính của chúng ta đang mất cân bằng nghiêm trọng, vậy mà Quốc hội vẫn tiếp tục làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả khi tính toán nợ theo tỉ lệ phần trăm của nền kinh tế, chúng ta đang hướng tới mức kỷ lục và đang trên đà chi 1 ngàn tỉ USD chỉ riêng cho chi phí lãi vay. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng để đối mặt với thực tế về khoản nợ không bền vững của mình, trước khi một tình trạng khẩn cấp tài chính buộc chúng ta phải hành động".

Ông Michael A. Peterson, Giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Robinson, nói với Fox Business: "Nợ quốc gia tăng vọt lên hơn 37 ngàn tỉ USD một lần nữa gửi đi một thông điệp rõ ràng về con đường tài chính không bền vững của Mỹ. Nợ quốc gia của chúng ta hiện lớn hơn nền kinh tế của toàn bộ Khu vực đồng euro và Trung Quốc cộng lại".

Ông Peterson nói tiếp: "Mặc dù hôm nay là một cột mốc đáng tiếc nhưng vẫn chưa quá muộn để hành động. Chúng ta nên cải cách ngân sách trước khi thiệt hại trở nên tồi tệ hơn. Các nhà hoạch định chính sách có nhiều lựa chọn đã được biết đến để ổn định nợ công và đưa chúng ta vào một con đường vững chắc hơn cho thế hệ tiếp theo".