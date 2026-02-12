"Nổ" clip cặp sao Việt bị bắt gặp tình tứ trên máy bay

Mới đây, mạng xã hội mới đây rần rần chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chung của Jun Vũ và Khoai Vũ tại sân bay, lập tức làm dấy lên thêm loạt bàn tán xoay quanh nghi vấn phim giả tình thật giữa hai người.

Trong clip, Jun Vũ xuất hiện với phong cách năng động, đời thường nhưng vẫn nổi bật. Cô diện croptop trắng hai dây, khoe vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần jeans ống rộng và đội mũ lưỡi trai tông sáng. Bên cạnh cô, Khoai Vũ chọn sơ mi xanh nhạt phối cùng quần sáng màu, phong thái lịch lãm, điển trai thường thấy.

Tại sân bay, Khoai Vũ vừa trò chuyện vừa hỗ trợ Jun Vũ trong lúc làm thủ tục hành lý. Không chỉ vậy, đoạn clip còn ghi lại khoảnh khắc cả hai ngồi sát bên trên khoang máy bay. Jun Vũ và Khoai Vũ tựa nhau sát rạt để trò chuyện khá thân mật. Không có những hành động quá phô trương, nhưng chính sự gần gũi tự nhiên ấy lại khiến dân tình cho rằng mối quan hệ này không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp.

Dân tình chia sẻ khoảnh khắc Jun Vũ và Khoai Vũ tình tứ trên một chuyến bay (Clip: @hieumeephim)

Trước đó, Jun Vũ và Khoai Vũ đã nhiều lần để lộ hint đáng ngờ. Từ việc xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, tương tác thân thiết trên mạng xã hội cho đến những khoảnh khắc hậu trường bị soi, cặp đôi liên tục được gọi tên trong các nghi vấn hẹn hò. Đoạn clip mới đây càng khiến cộng đồng mạng chắc mẩm rằng chuyện tình cảm giữa hai người có thể đã tiến triển sau thời gian hợp tác chung dự án phim.

Tuy nhiên, hiện tại Jun Vũ và Khoai Vũ vẫn chưa lên tiếng về đoạn clip đang được lan truyền. Chính vì vậy cư dân mạng cho rằng thực hư chuyện tình cảm của cả hai ra sao vẫn phải chờ câu trả lời từ người trong cuộc.

Jun Vũ và Khoai Vũ liên tục bị bắt gặp kè kè nhau

Những cử chỉ thân mật khiến dân tình nghi vấn cả hai "phim giả tình thật"

Nhiều cư dân mạng chờ câu trả lời của cả hai

Trước đó, trên Threads mới đây lan truyền rầm rộ một bài đăng soi loạt ảnh của Jun Vũ và người mẫu Khoai Vũ. Người viết chỉ ra điểm trùng hợp trong phong cách ăn mặc, cách phối đồ "tone sur tone" khi cả hai xuất hiện tại các sự kiện, từ đó đặt nghi vấn Jun Vũ đang vướng tin đồn tình cảm mới.

Tin đồn hẹn hò với Khoai Vũ xuất hiện sau khi Jun Vũ vướng vào drama "đường ai nấy đi" với Hải Nam. Jun Vũ vướng nghi vấn hẹn hò Hải Nam từ tháng 8/2021. Thời điểm đó, công chúng phát hiện cặp đôi check-in chung ở một địa điểm du lịch. Sau hint "đánh lẻ" du lịch, tần suất lộ diện cùng nhau của cả hai ngày càng tăng. Dù ở sự kiện lớn nhỏ, Jun Vũ và Hải Nam luôn sánh đôi cùng nhau.

Nhưng trong vài tháng qua, netizen soi ra cả hai gần như không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước. Drama càng bùng lên khi trong Anh Trai Say Hi mùa 2, Hải Nam bất ngờ nhắc đến chuyện rạn nứt tình cảm ngay trên sóng. Khi sáng tác và trình diễn bài hát Anh Cảm Giác Mình Sắp Chia Tay, Hải Nam cho biết nội dung bài hát được viết từ cảm xúc thật của chính mình. Hải Nam nghẹn ngào nói: "Đây là khoảnh khắc của 2 người ở cạnh nhau nhưng đến 1 ngày lại tự cảm nhận được không còn gần nhau, không còn là số 1 trong lòng đối phương. Mình tự cảm giác được ngày đó sắp tới, ngày mà 2 đứa không còn tiếp tục đi với nhau nữa, nhưng cả hai không dứt khoát được".

Những chia sẻ của Hải Nam trên sóng truyền hình khiến dân mạng đồn đoán nam diễn viên và Jun Vũ đã "đường ai nấy đi" sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Ảnh: FBNV

Khi drama chia tay bùng nổ, Jun Vũ vướng nghi vấn hẹn hò với người mẫu Khoai Vũ. Ảnh: FBNV



