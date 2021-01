NMT Vlog - thế lực mới trong vũ trụ Youtube: Đạt gần 50 triệu lượt xem và ẵm luôn nút bạc sau 1 năm thành lập

NMT Vlog là một phát hiện mới trong "vũ trụ Vlog", kênh Youtube này mới chỉ được lập ra trong 1 năm trở lại đây nhưng đã thu về những thành tích đáng ngưỡng mộ: nhận được nút bạc Youtube với 181K lượt đăng ký và hơn 50 triệu lượt xem cho toàn bộ các video được đăng tải.



Kênh NMT Vlog đã có hơn 50 triệu lượt xem cho toàn bộ video được đăng tải

Nếu như "Ẩm thực mẹ làm" chạm đến trái tim người xem bằng những bữa cơm quê giản dị, thì NMT Vlog lại khiến mọi người nhớ đến bởi những câu chuyện hết sức đời thường về cuộc sống, tuổi thơ.



Kênh Youtube NMT Vlog nhận nút bạc sau 1 năm thành lập

NMT Vlog không có nhiều những câu nói thành "thương hiệu" gây bão khắp MXH nhưng những nội dung của nó lại cực kỳ viral với các chủ đề vô cùng hợp thời, bắt trend. Cụ thể như: "Cách xử lý khi làm vỡ bát của mẹ", "Gia đình hạnh phúc be like", "Lớn rồi tự làm đi không ai hầu mãi được", "1001 lý do mẹ đánh","Xuân này con không về", "Đưa tiền lì xì đây", "Dọn nhà đê",...

NMT Vlog chuyên sản xuất các clip hài hước, gần gũi với cuộc sống đời thường

Được biết, chủ nhân của kênh Youtube NMT là Nguyễn Minh Trường sinh năm 1999 tại Thái Nguyên. Hiện làm Vlog là công việc chính của Trường. Ít ai biết rằng cơ duyên đưa Trường đến với công việc tuyệt vời này bắt đầu từ một lần tham gia làm phim cùng các bạn Đại học.

Mặc dù chỉ đảm nhận vai quần chúng nhưng chính điều đó đã thôi thúc Trường tìm đến Youtube. Với Youtube, cậu có một nơi dành riêng cho mình, có thể thỏa sức sáng tạo và làm bất cứ những gì mà mình vẫn luôn ấp ủ, mơ ước.

Cường chia sẻ ban đầu gia đình cậu rất nghi ngờ và không muốn cậu làm công việc này, nhưng kể từ khi có doanh thu thì mọi người trong gia đình dần cởi mở, chấp nhận và hỗ trợ cậu bạn hết mình, đặc biệt là mẹ của Trường.

Vlog về Chuyện ngày Tết :"Dọn nhà đê" thu hút hơn 1 triệu lượt xem sau 1 tuần đăng tải

Những năm tháng theo học ngành Công Nghệ Thông Tin tại trường Đại học Thái Nguyên đã giúp ít rất nhiều cho công việc làm Youtube của Trường, được biết ngoài sự trợ giúp đắc lực của cậu em hàng xóm với vai trò phụ quay, thì tất cả mọi khâu còn lại từ việc lên ý tưởng, tham gia đóng clip và edit, biên tập đều do cậu bạn tự mình thực hiện và hoàn thành.

NMT Vlog và mẹ

Sau hơn một năm làm Vlog, điều thành công nhất của cậu là gắn kết được gia đình, nhờ công việc này mà mọi người gần gũi, vui vẻ hơn, mẹ của Trường cũng được biết đến và yêu quý nhiều hơn.

Ảnh: Tổng hợp