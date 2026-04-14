Nissan X-Trail đời mới có loạt ảnh chính thức đầu tiên: Đèn LED lồng lưới tản nhiệt kiểu Tucson, động cơ hybrid chạy điện đấu Outlander

Tại sự kiện toàn cầu, Nissan đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên của mẫu X-Trail 2027 hoàn toàn mới (còn có tên gọi khác là Rogue tại thị trường Bắc Mỹ). Đây là mẫu xe chiến lược khởi đầu cho kỷ nguyên mới của hãng, dự kiến sẽ đổ bộ thị trường Mỹ và Canada vào cuối năm nay với hệ thống hybrid e-Power thế hệ mới nhất.

Nissan X-Trail thế hệ mới lộ diện ngoại thất. Ảnh: ST

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết vẫn đang được giữ kín, X-Trail thế hệ mới cho thấy một cuộc cách mạng về ngoại hình so với phiên bản tiền nhiệm. Chiếc SUV này sở hữu thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ và có phần "hung dữ" hơn, sẵn sàng thách thức những cái tên đình đám như Honda CR-V, Toyota RAV4 hay Hyundai Tucson.

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với dải đèn định vị ban ngày sắc sảo, tích hợp liền mạch vào cụm lưới tản nhiệt sơn đen cỡ lớn - kiểu thiết kế tương tự Tucson hiện tại. Phía dưới là các hốc hút gió hình tam giác cùng cản trước tối màu, tạo nên một diện mạo hầm hố, vượt lên trên vẻ táo bạo thường thấy của các đối thủ cùng phân khúc.

Nissan X-Trail mới khác biệt hoàn toàn ở thiết kế mặt trước. Ảnh: Nissan

Dọc thân xe, những đường gân dập nổi mạnh mẽ tạo hiệu ứng thị giác hiện đại, gợi liên tưởng đến ngôn ngữ thiết kế của Hyundai Tucson. Ở phía sau, mẫu SUV này được trang bị cụm đèn hậu LED tinh xảo kết hợp cùng dải đèn thanh mảnh kéo dài ngang đuôi xe và cản sau đen bóng đầy sang trọng.

Nếu nhìn từ phía đuôi và ngang hông, có thể thấy nhiều đường nét quen thuộc của X-Trail cũ. Ảnh: Nissan

Thay đổi đáng giá nhất trên X-Trail 2027 chính là sự xuất hiện của hệ thống hybrid e-Power lần đầu tiên tại thị trường Mỹ. Đây là công nghệ độc quyền của Nissan, sử dụng động cơ đốt trong đóng vai trò là máy phát điện để cung cấp năng lượng cho mô-tơ. Điểm khác biệt cốt lõi là bánh xe được dẫn động hoàn toàn bằng mô-tơ điện, mang lại cảm giác tăng tốc mượt mà và phản hồi tức thì giống như một chiếc xe thuần điện.

Dù chưa công bố con số cụ thể, nhiều khả năng cấu hình e-Power trên X-Trail mới sẽ tương đồng với phiên bản đang mở bán tại các thị trường quốc tế khác, sử dụng động cơ xăng 1.5L ba xi-lanh làm máy phát, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và cảm giác lái cho người dùng.

Đối thủ của mẫu xe này sẽ là Mitsubishi Outlander, Mazda CX-8 hay Kia Sorento, Hyundai Santa Fe. Hiện tại, trong phân khúc chỉ có X-Trail sử dụng loại động cơ hybrid chạy điện như vậy.