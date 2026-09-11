Nissan Terra, Navara từng bán ở Việt Nam gắn logo hãng lạ, nội thất thay đổi hoàn toàn với màn hình khủng, cần số điện tử

Thương hiệu Galloper của Tây Ban Nha bất ngờ trở lại sau nhiều năm biến mất, với hai mẫu xe mới dựa trên Nissan Navara và Terra, sản xuất tại Trung Quốc nhưng sử dụng động cơ Mitsubishi.

Galloper, thương hiệu Tây Ban Nha từng được biết đến với mẫu xe địa hình dựa trên Mitsubishi trong thập niên 1990, nay trở lại với hai mẫu Nissan đổi logo.

Hai mẫu xe mới được phát triển từ Nissan Navara và Terra. Ảnh: Galloper

Từ SUV Mitsubishi đến hai mẫu Nissan đổi logo

Một số người yêu xe có lẽ vẫn nhớ Hyundai Galloper. Mẫu SUV khung gầm rời của Hàn Quốc thực chất là phiên bản đổi logo của Mitsubishi Pajero, với hai thế hệ lần lượt ra mắt vào năm 1991 và 1997, trước khi ngừng sản xuất vào năm 2004.

Tại Tây Ban Nha, mẫu xe địa hình này được Galloper Espana nhập khẩu và phân phối thông qua mạng lưới đại lý Mitsubishi, mang logo Mitsubishi. Nói cách khác, đây là một mẫu SUV Mitsubishi được Hàn Quốc phát triển lại, sau đó được một công ty nhỏ tại Tây Ban Nha nhập khẩu và bán ra với logo Mitsubishi.

Hai mẫu SUV và bán tải mang nhận diện của Nissan được gắn lên logo khác. Ảnh: Galloper

Năm 2026, một công ty mới thành lập mang tên Galloper Iberica đang hồi sinh thương hiệu này với một mẫu bán tải cỡ trung và một SUV khung gầm rời. Tiếp nối truyền thống đổi logo của Galloper trước đây, hai mẫu xe mới dựa trên các mẫu Nissan sản xuất tại Trung Quốc nhưng sử dụng hệ truyền động Mitsubishi.

Galloper Ayanet về cơ bản là Nissan Navara, trong khi Galloper Gredos là phiên bản Nissan Terra trước nâng cấp. Thay đổi ngoại thất khá hạn chế, chủ yếu gồm dòng chữ Galloper ở đầu xe và cửa hậu, cùng logo mới với ba đường kẻ ngang.

Che logo, các mẫu xe này có thể dễ bị nhầm thành Nissan. Ảnh: Galloper

Động cơ Mitsubishi, nội thất lấy từ xe Trung Quốc

Ngoại thất gần như được giữ nguyên, nhưng hai mẫu Galloper mới sở hữu nội thất hiện đại hơn, nổi bật với màn hình thông tin giải trí cỡ lớn trải dài trên khu vực trung tâm táp-lô. Cụm màn hình này được dùng chung với Dongfeng/Oting Paladin, mẫu SUV bán tại Trung Quốc và Đông Âu.

Nội thất xe khác hoàn toàn nguyên bản. Ảnh: Galloper

Cả hai mẫu xe đều không sử dụng hệ truyền động Nissan mà chuyển sang động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.0L do Mitsubishi cung cấp. Động cơ sản sinh công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm.

Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ thống dẫn động 4 bánh BorgWarner, đi kèm hộp số phụ có chế độ số thấp và khóa vi sai cầu sau.

Galloper Iberica cho biết động cơ Mitsubishi hiện đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6, đồng thời có kế hoạch bổ sung các phiên bản mild-hybrid và LPG để đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn của Euro 7.

Hai mẫu xe khung gầm rời hiện được sản xuất bởi Anhui Coronet tại Trung Quốc và được Zhengzhou Nissan, liên doanh giữa Dongfeng và Nissan, cấp phép. Tuy nhiên, Galloper Iberica đang cân nhắc chuyển hoạt động lắp ráp sang Tây Ban Nha trong tương lai.

Bán tại châu Âu

Galloper Ayanet và Gredos dự kiến được bán tại Tây Ban Nha từ tháng 10, trước khi mở rộng sang các thị trường châu Âu khác.

Giá khởi điểm lần lượt quy đổi khoảng 783 triệu đồng đối với Ayanet và 1,176 tỷ đồng đối với Gredos (26.000 và 39.000 euro).

Galloper Iberica đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 60 đại lý vào cuối năm nay.