Nissan Sentra - Đàn anh Almera có bản nâng cấp lớn: Bỏ ca lăng khổng lồ, đèn hậu kéo dài bắt ‘trend’, cạnh tranh Mazda3, Civic

Mẫu Nissan Sentra (còn gọi là Sylphy tại Trung Quốc) có bản nâng cấp mới tại thị trường tỷ dân này. Xe vừa được giới thiệu chính thức, vừa có ảnh chụp thực tế từ cơ quan Chính phủ Trung Quốc.

Ảnh thực tế Nissan Sentra/Sylphy mới tại Trung Quốc. Ảnh: MIIT

Thiết kế của Sentra mới thể hiện sự sắc nét và thể thao hơn hẳn. Phần đầu xe nổi bật với thanh đèn LED kéo dài qua mũi xe, kết hợp với các đèn pha mảnh mai. Phía dưới là những đèn chạy ban ngày dạng đứng, một lần nữa làm sống lại phong cách "nanh" từng làm mưa làm gió của thương hiệu Peugeot.

Kích thước của xe tăng nhẹ so với phiên bản Sentra hiện tại, với chiều dài 4,656 mm, chiều rộng 1,825 mm, và chiều cao 1,448 mm, trong khi khoảng cách giữa các trục xe vẫn giữ nguyên ở mức 2,712 mm. Điều này cho thấy không gian cabin có thể rộng rãi hơn và tư thế xe cứng cáp hơn.

Thiết kế mới "táo bạo" hơn với nhiều đường cắt xẻ và dáng hiện đại. Ảnh: Nissan

Về động cơ, Sylphy tại Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng loại 1.6L tự nạp khí với công suất 135 hp và mô-men xoắn 159 Nm, kết hợp với hộp số CVT. Đối với thị trường khác, khả năng cao phiên bản cơ sở sẽ tiếp tục là động cơ 2.0L với công suất 149 hp. Tuy nhiên, có thông tin cho biết Nissan đang xem xét sử dụng động cơ turbo 1.5L ba xi-lanh từ X-Trail, có công suất 201 hp, và cả hệ thống hybrid e-Power cũng đang được cân nhắc.

Mẫu Sentra mới không chỉ là một bản nâng cấp đơn giản, mà còn là chiến lược của Nissan để cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda3, Hyundai Elantra và Kia K4. Giá cả của Sentra mới dự kiến sẽ không thay đổi nhiều so với mức giá hiện tại.

Tại Việt Nam, mẫu sedan Nissan duy nhất là Almera. Mẫu xe này xếp dưới một phân khúc so với Sentra.