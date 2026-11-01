Nissan Patrol dễ bán tại Việt Nam từ tháng sau với giá dự kiến 4,2 tỷ đồng, thêm đối trọng mới cho Land Cruiser

Thông tin Nissan Patrol trở lại Việt Nam một lần nữa xuất hiện. Lần này các salon tư nhân cho biết mẫu SUV cỡ lớn có thể mở bán, giao xe từ tháng 12 với bản LE Platinum.

Nissan Patrol bán tại Việt Nam từ tháng sau?

Theo thông tin mới từ một salon chuyên nhập khẩu và phân phối ô tô tư nhân, Nissan Patrol thế hệ mới có thể bắt đầu mở bán tại Việt Nam từ tháng 12/2026. Phiên bản được đề cập là LE Platinum, thuộc nhóm cấu hình cao cấp của dòng SUV này. Giá dự kiến cho xe là 4,2 tỷ đồng.

Nissan Patrol mới có thể bán từ tháng sau tại Việt Nam. Ảnh minh họa: CGM

Trước đó, từ tháng 12/2024, một số tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan đã bắt đầu nhận đặt cọc thế hệ mới của mẫu SUV này. Tuy nhiên, kế hoạch này không diễn ra như kỳ vọng. Đến cuối tháng 6/2025, Patrol vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam. Một số tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan cho biết sẵn sàng hoàn lại tiền đặt cọc cho khách hàng.

Trong những tháng gần đây, thông tin về Patrol thế hệ mới lại rộ lên trở lại. Tuy nhiên, nguồn tin lại đến từ một số đơn vị nhập xe tư nhân chứ không phải nhà phân phối chính hãng.

Vài tháng trước, người bán còn hé lộ về phiên bản thể thao của Patrol sẽ về, nhưng tới nay thì khả năng này không cao. Ảnh minh họa: CGM

Phiên bản Patrol sắp bán tại Việt Nam có gì?

Nissan Patrol thế hệ mới mang mã Y63, ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2024 sau 14 năm sử dụng thế hệ cũ. Đối chiếu với thị trường Trung Đông, phiên bản sắp bán tại Việt Nam có tên giống với phiên bản cao cấp nhất tại đó.

Patrol có kích thước dài 5.205 mm, rộng 2.030 mm và cao khoảng 1.945 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.075 mm. Khoảng sáng gầm tiêu chuẩn khoảng 244 mm và có thể tăng lên khi nâng hệ thống treo.

Ngoại thất Patrol LE Platinum mang dáng vẻ đồ sộ, góc cạnh với lưới tản nhiệt V-Motion lớn, đèn LED chữ C kép và cản trước hầm hố. Thân xe có vòm bánh mở rộng, đường gân dập nổi và mâm 22 inch. Phía sau là cụm đèn hậu LED nối liền bằng dải đèn ngang cửa cốp.

Xe mang kích thước bề thế của một mẫu SUV lớn. Ảnh minh họa: CGM

Nội thất hướng tới sự sang trọng với ghế bọc da thật khâu họa tiết quả trám, ghế trước chỉnh điện, tích hợp sưởi, làm mát và massage. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và đèn trang trí nội thất đa màu cũng xuất hiện trên phiên bản này.

Khu vực táp-lô nổi bật với hai màn hình 14,3 inch đặt liền nhau, tạo thành cụm hiển thị có tổng kích thước 28,6 inch. Xe còn có màn hình hiển thị trên kính lái HUD và hệ thống âm thanh Klipsch 12 loa. Hàng ghế sau được bổ sung màn hình giải trí riêng, trong khi cửa cốp có thể đóng mở điện.

Tiện nghi bên trong vượt trội hơn Land Cruiser đang bán ở Việt Nam. Ảnh minh họa: CGM

Với phiên bản Patrol LE Platinum được đề cập, mẫu SUV này sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, sản sinh công suất 425 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Về an toàn, LE Platinum sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và can thiệp giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống camera quan sát xung quanh 3D, cảm biến đỗ xe trước/sau và tính năng quan sát khu vực ngay dưới đầu xe cũng là những trang bị đáng chú ý.

Đối thủ của Patrol tại Việt Nam

Đối thủ đáng chú ý nhất của Nissan Patrol tại Việt Nam là Toyota Land Cruiser 300. Mẫu SUV này hiện được Toyota phân phối chính hãng với giá từ 4,58 tỷ đồng. So với đối thủ, Patrol có lợi thế về kích thước, cấu hình 8 chỗ và thông số động cơ mạnh hơn.