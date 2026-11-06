Nissan Patrol chưa ra mắt đã có 'lạc', dự kiến giao xe tháng sau

Khách muốn nhận Nissan Patrol sớm vào tháng 12 phải trả thêm chi phí với con số khiến nhiều người bất ngờ.

Từ cuối tháng 10, nhiều bài đăng chào bán Nissan Patrol 2026 xuất hiện trên mạng xã hội. Xe được giới thiệu có nhiều tính năng cao cấp, kể cả nâng hạ gầm. Hình ảnh đi kèm cho thấy xe có ngoại thất màu đen, nội thất phối màu đỏ đô. Tuy nhiên, đến nay hãng xe Nhật Bản chưa công bố kế hoạch bán Nissan Patrol tại Việt Nam.

Thông tin nhận cọc Nissan Patrol được đăng tải bởi đại lý lẫn cửa hàng bán xe tư nhân. Ảnh: Sưu tầm

Nissan Patrol được rao "lạc" 100 triệu đồng, giao xe tháng 12

Trên một hội nhóm xe, Nissan Patrol bản LE được rao kèm khoản chênh 100 triệu đồng. Cụ thể, khách cần nhận xe sớm trong tháng 12 sẽ trả thêm khoản tiền này. Người bán cho biết xe có ngoại thất đen hoặc trắng, nội thất nâu hoặc đỏ.

Ở một bài đăng khác, người bán nhận ký chờ Nissan Patrol và giới thiệu đây là "xe chính hãng". Thời gian giao xe cũng là tháng 12, với màu sắc tương tự. Ngoài ra, bài viết cho biết chỉ còn 2 suất thuộc lô xe đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó, từ tháng 12/2024, một số tư vấn bán hàng của Nissan đã nhận cọc Patrol thế hệ mới. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2025, xe vẫn chưa về Việt Nam và khách được hoàn cọc. Sau đó, thông tin Nissan Patrol về nước lại rộ lên từ các salon nhập khẩu tư nhân.

Theo một salon, Nissan Patrol có thể mở bán từ tháng 12/2026 với bản LE Platinum. Mức giá dự kiến cho phiên bản này là 4,2 tỷ đồng. Nếu cộng thêm khoản "lạc", số tiền khách cần chi để nhận xe sớm vào khoảng 4,3 tỷ đồng.

Tình trạng bán chênh giá xuất hiện trên mẫu Nissan Patrol. Ảnh: Sưu tầm

Nissan Patrol LE Platinum dự kiến bán tại Việt Nam có gì?

Nissan Patrol thế hệ mới mang mã Y63, ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2024. Xe có kích thước tổng thể 5.205 x 2.030 x 1.945 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở đạt 3.075 mm, khoảng sáng gầm tiêu chuẩn khoảng 244 mm. Đặc biệt, khoảng sáng gầm có thể tăng nhờ hệ thống treo dạng điện tử. Ngoại thất xe sử dụng lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn, đèn LED chữ C kép và mâm 22 inch.

Bên trong, khoang lái có hai màn hình 14,3 inch đặt liền nhau, tạo thành cụm hiển thị 28,6 inch. Cùng với đó, xe có HUD, âm thanh Klipsch 12 loa và màn hình giải trí hàng ghế sau. Ghế trước bọc da, chỉnh điện, tích hợp sưởi, làm mát và massage. Đồng thời, xe có điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp đóng mở điện.

Nissan Patrol được định vị là đối thủ của Toyota Land Cruiser 300. Ảnh: Đại lý Nissan nước ngoài

Về vận hành, Nissan Patrol LE Platinum dùng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, công suất 425 mã lực. Mô-men xoắn đạt 700 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hệ thống an toàn gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn.

Tại Việt Nam, đối thủ trực tiếp của Nissan Patrol là Toyota Land Cruiser 300. Mẫu SUV này đang được phân phối chính hãng với giá từ 4,58 tỷ đồng. So với Land Cruiser, Nissan Patrol có kích thước lớn hơn, cấu hình 8 chỗ và công suất cao hơn. Các thông tin về giá bán và thời gian giao Nissan Patrol hiện vẫn ở mức dự kiến.