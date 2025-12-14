Nissan vừa giới thiệu NX8, mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới do hãng hợp tác phát triển cùng Dongfeng tại Trung Quốc. Sự xuất hiện của NX8 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng dòng sản phẩm N-series, vốn đang hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm công nghệ hiện đại nhưng có mức giá dễ tiếp cận.

Nissan NX8 là SUV hoàn toàn mới của hãng, trước mắt dành cho Trung Quốc. Ảnh: Nissan

Với vai trò là mẫu SUV đầu bảng trong dòng N-series, NX8 sở hữu thiết kế mới mẻ, nền tảng điện hóa đa dạng và kích thước vượt trội khi đặt cạnh các dòng SUV truyền thống của Nissan.

Ngay từ ngoại hình, NX8 đã tiếp nối ngôn ngữ thiết kế tối giản đang được định hình qua hai mẫu sedan N6 và N7. Xe sử dụng mặt trước phẳng, không còn lưới tản nhiệt truyền thống, kết hợp dải LED chạy ngang bao quanh cụm đèn tách đôi và kéo dài đến vòm bánh trước. Thiết kế này tạo cảm giác tinh gọn nhưng sắc sảo, đồng thời đưa NX8 tiến gần hơn với xu hướng thiết kế của các mẫu xe điện hoàn toàn.

Phần đuôi xe gây chú ý bằng cụm đèn OLED chạy suốt chiều ngang, tạo nên dấu ấn thị giác đồng nhất từ trước ra sau. Dáng xe giữ những tỷ lệ đặc trưng của một mẫu SUV cỡ trung, với phần hông rộng và vai xe nổi rõ, kết hợp tay nắm cửa dạng ẩn giúp tổng thể thêm liền lạc.

Xe mang thiết kế tối giản, một phần vì là xe điện. Ảnh: Nissan

Kích thước là một điểm nhấn quan trọng của NX8. Với chiều dài 4.870 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao 1.680 mm và trục cơ sở 2.917 mm, NX8 vượt lên trên X-Trail về độ dài thân xe và tương đương kiểu Hyundai Santa Fe.

Kích thước cho thấy mẫu xe này thuộc phân khúc D. Ảnh: Nissan

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy xe được trang bị hệ thống cảm biến dày đặc và một cụm lidar đặt trên nóc, cho thấy Nissan đang đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Nội thất chưa lộ diện, nhưng nhiều khả năng sẽ tái hiện phong cách của N6 và N7 với màn hình lớn, chất liệu mềm và cách bố trí tối giản. Nissan cho biết NX8 sẽ được cấu hình 5 chỗ, tập trung tối ưu không gian cho người dùng.

Về vận hành, NX8 được phân loại vào nhóm xe năng lượng mới và sở hữu nhiều tùy chọn động lực. Phiên bản thuần điện có hai mức công suất gồm 288 mã lực hoặc 335 mã lực. Bên cạnh đó, mẫu plug-in hybrid hoặc range-extender sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 146 mã lực kết hợp cùng mô tơ điện 262 mã lực, tạo thành hệ truyền động mạnh mẽ nhưng tiết kiệm. Tất cả các phiên bản đều dùng pin LFP do CATL cung cấp, hỗ trợ sạc siêu nhanh, dù Nissan chưa công bố dung lượng cụ thể và phạm vi hoạt động.

Xe có cả cấu hình điện và hybrid. Ảnh: Nissan

Theo kế hoạch, NX8 sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, trước khi được mở rộng sang một số thị trường khác. Việc có xuất hiện tại châu Âu hay Australia hay không vẫn chưa được xác nhận. Giá bán sẽ được công bố gần thời điểm xe mở bán.

Sự ra đời của NX8 cho thấy Nissan đang nỗ lực tái định vị các dòng xe phổ thông bằng việc đưa công nghệ cao và hệ truyền động điện hóa xuống mức giá hợp lý hơn. Với thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và danh mục động cơ đầy đủ, NX8 được kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm chiến lược giúp dòng N-series tạo sức bật tại thị trường Trung Quốc và các thị trường mới nổi trong những năm tới.