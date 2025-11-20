Nissan Navara ra mắt: 'Ruột' Mitsubishi Triton, thiết kế khác biệt, bản Pro4X cực ngầu cạnh tranh Ranger

Nissan Navara thế hệ hoàn toàn mới.

Hôm qua (18/11), Nissan Navara thế hệ mới đã chính thức ra mắt toàn cầu. Xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm và động cơ của mẫu Mitsubishi Triton thế hệ mới nhất đang bán tại Việt Nam.

Điểm nhấn ngoại thất là phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn. Lưới tản nhiệt hình hộp được bao quanh bởi đèn pha LED kiểu Patrol và cản trước chắc chắn lấy cảm hứng từ thanh cản va trước. Phần kính và tấm kim loại trên thân xe phần lớn được lấy từ Mitsubishi Triton ra mắt năm 2023 , nhưng đèn hậu lại có đồ họa LED đặc trưng của Nissan.

Bản Pro4X có ngoại thất mạnh mẽ

Khi ra mắt, Nissan đã giới thiệu một số phiên bản, bao gồm phiên bản tầm trung ST-X và phiên bản cao cấp nhất Pro-4X. Phiên bản Pro-4X sở hữu ngoại hình hầm hố với điểm nhấn màu đỏ Lava Red, vòm bánh xe loe rộng, thanh thể thao và mâm xe hợp kim tối màu. Ngoài ra còn có đầy đủ các phụ kiện như thanh chắn bằng thép, mái che, ống thở và nắp thùng xe, cho phép chủ xe tùy chỉnh xe theo nhu cầu của mình.

Bảng điều khiển tích hợp hệ thống thông tin giải trí 9 inch mới, được bổ sung công nghệ hỗ trợ người lái nâng cấp và không gian để chân rộng rãi hơn cho hàng ghế sau. Với phiên bản Pro-4X, nội thất được bọc da với đường chỉ khâu và điểm nhấn màu đỏ.

Nội thất mang nhiều đường nét của Mitsubishi Triton.

Dưới nắp ca-pô là động cơ diesel biturbo 2.4L quen thuộc trên Triton. Động cơ này mạnh 201 mã lực và 470Nm. Đây là chiếc Navara đầu tiên được trang bị hệ thống lái trợ lực điện giống với các đối thủ. Hơn nữa, xe còn sở hữu hệ thống treo được thiết kế riêng, do Premcar phát triển tại Úc.

Navara phiên bản cơ sở sẽ được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh "Easy 4WD" với chế độ vận hành tự động và khóa vi sai cầu sau điện tử tiêu chuẩn. Các phiên bản ST-X và Pro-4X sẽ được nâng cấp lên hệ thống dẫn động Super 4WD, bổ sung khóa vi sai trung tâm và các chế độ lái tùy chọn - tương tự như hệ thống dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II của Mitsubishi.

Xe sẽ được bán ra tại Úc vào đầu năm sau. Trong khi đó, khả năng xe có thể về Việt Nam vẫn đang để ngỏ.

Một số hình ảnh Nissan Navara thế hệ hoàn toàn mới: