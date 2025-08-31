Nissan Navara có thêm bản mới: Phần đầu hầm hố hơn, nội thất bọc da đặc biệt chống bám bẩn, động cơ giữ nguyên

Nissan Navara X-Tremer 2025. Ảnh: Nissan Malaysia

Nissan Malaysia vừa giới thiệu bản Navara X-Tremer 2025 với 3 phiên bản bao gồm V, VL và Pro-4X.

Về mặt thiết kế, X-Tremer gây ấn tượng với lưới tản nhiệt màu đen và bộ cladding cản trước hình chữ "X". Các chi tiết trên xe như ốp cản sau, decal cốp sau cũng được sơn đen, tạo nên vẻ ngoại thất hầm hố và cá tính. Đáng chú ý là cảm hứng thiết kế từ phiên bản Black Edition của năm 2023, nhưng X-Tremer vẫn có những điểm khác biệt nhất định.

Nội thất xe tập trung vào việc nâng cấp vật liệu. Ảnh: Nissan Malaysia

Nội thất của Navara X-Tremer được làm mới với các chất liệu mềm cảm ứng cao cấp, bảng điều khiển với đường chỉ khâu đôi nổi bật và vô-lăng bọc da có hoàn thiện mịn màng. Ghế ngồi sử dụng chất liệu chống bám bẩn Quole Modure, cùng hệ thống ghế Zero Gravity giúp tăng cường sự thoải mái cho cả ghế trước và ghế sau trong các phiên bản được chọn. Hệ thống giải trí trung tâm với màn hình 8 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay là tiện ích không thể thiếu.

Về khả năng vận hành, X-Tremer tiếp tục sử dụng động cơ turbodiesel YD25 2.5 lít, sản sinh công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 450Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp, có thêm tính năng khóa cầu sau điện tử.

Ghế ngồi chống bám bẩn. Ảnh: Nissan Malaysia

Khung gầm của X-Tremer là tiêu chuẩn NP300 Navara, với hệ thống treo đôi phía trước và hệ thống treo đa liên kết với lò xo cuộn phía sau. Hệ thống phanh của xe bao gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Trang bị an toàn tiên tiến cũng không thể thiếu trên X-Tremer với các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp (AEB), cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo giao thông phía sau, cùng với ABS, EBD, hỗ trợ phanh, kiểm soát ổn định và kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát đổ đèo và hỗ trợ kiểm soát lệch lái khi kéo rơ-moóc.

Về giá bán, Navara X-Tremer 2025 có giá khởi điểm từ 134.800 ringgit (840 triệu đồng) cho phiên bản 2.5L Turbo V, 146.900 Ringgit (915 triệu đồng) cho phiên bản 2.5L Turbo VL và 154.800 Ringgit (965 triệu đồng) cho phiên bản 2.5L Turbo Pro-4X.