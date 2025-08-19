Nissan Navara 2026 ra mắt: Thêm tiện nghi, bổ sung bản địa hình cực chất đấu Ford Ranger Raptor, nhưng vẫn thua đối thủ ở một điểm

Nissan Navara/Frontier 2026 thêm tiện nghi

Nissan Frontier 2026 (hay còn được xem là Nissan Navara của thị trường Mỹ) sẽ chính thức sẽ chính thức được bán ra với mức giá khởi điểm từ 32.150 USD (845,5 triệu đồng) chưa bao gồm phí vận chuyển 1.695 USD. Như vậy, so với phiên bản tiền nhiệm, giá xe đã tăng thêm 100 USD trong khi phí vận chuyển cũng tăng 185 USD, nâng tổng mức tăng thêm là 285 USD (7,5 triệu đồng).

Với mức giá tăng thêm, các phiên bản S (tiêu chuẩn) và SV giờ đây được trang bị đèn pha LED thay thế cho đèn halogen truyền thống. Trong khi đó, mẫu Nissan Navara cập nhật nhất ở Việt Nam ra mắt năm 2024 vẫn sử dụng đèn halogen trên bản tiêu chuẩn.

Nissan Frontier 2026 không có quá nhiều thay đổi so với trước. Ảnh: Nissan

Phiên bản SV cũng được bổ sung ghế lái chỉnh điện 8 hướng tiêu chuẩn và tùy chọn gói All-Weather. Gói All-Weather bao gồm vô lăng sưởi, ghế trước sưởi, hệ thống điều hòa hai vùng và hệ thống khởi động từ xa.

Bên cạnh đó, phiên bản SV cũng có thêm gói Dark Armor mới với lưới tản nhiệt, ốp gương và logo tối màu. Bộ la-zăng hợp kim 17 inch màu đen cũng là một điểm nhấn. Bên trong xe, gói trang bị này mang đến trần xe màu đen, tay nắm cửa tối màu cùng các chi tiết trang trí và cửa gió điều hòa màu tối.

Xe tập trung vào nâng cấp tiện nghi, trang bị. Ảnh: Nissan

Phiên bản PRO-X và PRO-4X cũng nhận được ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế trước sưởi, vô lăng sưởi và khởi động động cơ từ xa. Đặc biệt, màu sơn mới Citrus Strike, được mô tả là sự pha trộn giữa màu vàng neon và xanh lá cây, cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.

Sức mạnh của Nissan Frontier vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Nissan

Một số phiên bản được trang bị bộ chọn chế độ lái mới với các cài đặt Rock (Sỏi đá), Sand (Cát), Mud (Bùn), On-Road (Đường nhựa) và Hill Descent Control (hỗ trợ đổ đèo). Nissan cho biết hệ thống này "điều chỉnh các đặc tính chính của xe để đảm bảo người lái Frontier có được hiệu suất và khả năng cần thiết trong hầu hết mọi tình huống".

Sức mạnh của Nissan Frontier 2026 vẫn đến từ động cơ V6 3.8L quen thuộc, sản sinh công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 381 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.

Phiên bản off-road đấu Ranger Raptor

Đặc biệt, lần đầu tiên, Nissan kết hợp với Roush Performance để tạo ra phiên bản Nissan Frontier PRO-4X R 2026, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của Ford Ranger Raptor với những nâng cấp đáng giá về ngoại hình và khả năng off-road.

Dựa trên nền tảng của chiếc Frontier PRO-4X, Roush đã thực hiện những tinh chỉnh đáng kể để biến chiếc xe trở thành một chiến binh off-road thực thụ.

Nissan Frontier PRO-4X R 2026 sở hữu ngoại hình bụi bặm hơn so với bản thường. Ảnh: Nissan

Ngoại thất của xe được tô điểm bởi các chi tiết titan như tấm bảo vệ gầm, lưới tản nhiệt và logo. Thêm vào đó là tời màu đỏ Lava Red nổi bật cùng logo Roush trên chắn bùn trước, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính. Bộ mâm 17 inch độc đáo với lớp sơn titan, đai ốc đen và logo chữ R nằm ở trung tâm kết hợp cùng lốp Hankook Dynapro AT2 Xtreme càng làm tăng thêm vẻ hầm hố cho chiếc xe.

Bên trong khoang lái, những thay đổi tuy nhỏ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn riêng. Ghế ngồi được trang bị tựa đầu thêu logo "R" đặc biệt. Hệ thống thông tin giải trí màn hình 12,3 inch cùng đồng hồ 7 inch cung cấp đầy đủ thông tin và tiện ích cho người lái.

Nâng cấp đáng chú ý nhất chính là hệ thống treo off-road Roush Performance x Ohlins 2.0 hoàn toàn mới. Hệ thống này giúp nâng gầm xe thêm 51 mm với càng A mới, giảm xóc lò xo cuộn và thân giảm chấn bằng nhôm nhẹ. Roush Performance cho biết hệ thống treo này cải thiện góc tới và góc thoát, đồng thời mang lại " khả năng kiểm soát giảm xóc vượt trội trên đường địa hình".

Tuy nhiên, động cơ V6 3.8L không có gì thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc công suất xe vẫn ở mức 310 mã lực và mô-men xoắn 381 Nm. So với động cơ EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép của Raptor với công suất 405 mã lực và mô-men xoắn 582 Nm, PRO-4X R có phần lép vế hơn.

Mức giá khởi điểm cho Nissan PRO-4X R 2026 là 47.960 USD (1,3 tỉ đồng). Con số này cao hơn 6.090 USD (160,1 triệu đồng) so với phiên bản PRO-4X tiêu chuẩn nhưng lại thấp hơn 8.110 USD (213,3 triệu đồng) so với Ranger Raptor. PRO-4X R cũng có giá thấp hơn so với Chevrolet Colorado ZR2, Jeep Gladiator Mojave và Rubicon, tạo nên sức cạnh tranh đáng kể trong phân khúc xe bán tải địa hình.

Một vài hình ảnh khác của Nissan PRO-4X R 2026: