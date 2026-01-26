Nissan Kicks 2026 có thể sớm về Việt Nam: Chốt ra mắt ĐNÁ tháng 3, lột xác thiết kế, động cơ hybrid nối tiếp vẫn là 'át chủ bài'

Sau thời gian dài không có nhiều thay đổi, Nissan Kicks chuẩn bị trở lại đường đua CUV cỡ B/B+ với phiên bản facelift 2026. Theo Headlight Magazine, mẫu xe này sẽ ra mắt đầu tiên tại Thái Lan vào tháng 3, trước khi được phân phối tại các thị trường Đông Nam Á khác. Như vậy, rất có thể Nissan Kicks 2026 sẽ xuất hiện trong triển lãm Bangkok International Motor Show thường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Với các quốc gia nhập khẩu từ Thái Lan, trong đó có Việt Nam, Kicks nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay trong năm nay.

Nissan Kait ở Brazil được xem là bản song sinh với Kicks ở Đông Nam Á. Ảnh: Nissan

Ngoại hình mới, trẻ trung và công nghệ hơn

Ở lần nâng cấp giữa vòng đời, Nissan Kicks 2026 được tinh chỉnh đáng kể về thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt và cản trước hoàn toàn mới, tạo hình khối rõ nét hơn. Cụm đèn trước LED tách rời hai tầng giúp diện mạo xe hiện đại và tăng khả năng nhận diện.

Bộ mâm hợp kim 17 inch được thiết kế lại theo phong cách thể thao hơn. Phía sau xe cũng được làm mới với cửa hậu, cản sau và cụm đèn hậu LED tái thiết kế, mang lại tổng thể hài hòa và trẻ trung hơn so với phiên bản hiện hành.

Dù là facelift, Nissan Kicks dự kiến sở hữu ngoại hình thật sự khác biệt so với phiên bản hiện hành. Ảnh: Nissan

Nội thất nâng cấp mạnh tay, tập trung trải nghiệm số

Khoang cabin là một trong những điểm được Nissan đầu tư nhiều nhất trên Kicks 2026. Bảng táp-lô mới có thiết kế tối giản, hiện đại hơn, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình MID 7 inch.

Trung tâm điều khiển được nâng cấp lên màn hình cảm ứng Pioneer 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Chất liệu và các chi tiết ốp nội thất cũng được cải thiện, giúp không gian bên trong mang lại cảm giác cao cấp và đậm chất công nghệ hơn, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Phiên bản Nissan Kicks e-Power facelift tại Thái Lan còn được bổ sung bệ trung tâm mới, cần số điện tử Shift-by-Wire, phanh tay điện tử EPB và tính năng Auto Brake Hold.

Tham khảo nội thất của Nissan Kait. Khoang nội thất cũng là điểm nhấn quan trọng của lần nâng cấp này. Ảnh: Nissan

Hai hướng động cơ, e-Power vẫn là điểm khác biệt

Trước khi đến Đông Nam Á, Nissan Kicks 2026 đã lộ mặt tại một số thị trường khác. Chẳng hạn, ở Brazil, phiên bản "anh em” Nissan Kait (dựa trên Kicks) sử dụng động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên, cho công suất 110 - 113 mã lực, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Tuy nhiên, tùy chọn động cơ trên nhiều khả năng không đến Đông Nam Á. Tại Thái Lan và nhiều thị trường Đông Nam Á, Nissan tiếp tục trung thành với hệ truyền động e-Power. Hệ thống này sử dụng mô-tơ điện dẫn động trực tiếp bánh xe, cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 280Nm, mang lại cảm giác tăng tốc gần giống xe điện thuần.

Động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh chỉ đóng vai trò phát điện, kết hợp pin lithium-ion dung lượng 2,06kWh. Cấu hình này giúp xe vận hành êm ái như xe điện nhưng vẫn thuận tiện trong việc tiếp nhiên liệu, đặc biệt phù hợp với điều kiện hạ tầng sạc còn hạn chế tại Đông Nam Á.

Nếu được cải tiến, hệ truyền động e-Power sẽ là lợi thế then chốt giúp Kicks tìm lại sức hút trên thị trường. Ảnh: Nissan

Việc ra mắt Kicks 2026 cho thấy Nissan vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào phân khúc B-CUV tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V… cũng như loạt SUV điện và hybrid đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, mức độ nâng cấp sản phẩm cùng lợi thế khác biệt của công nghệ e-Power sẽ là yếu tố then chốt giúp Nissan Kicks 2026 tìm lại sự chú ý của người tiêu dùng. Nếu được định giá hợp lý, đây vẫn có thể là một "ẩn số" đáng chờ đợi trên thị trường.

Một số hình ảnh khác của Nissan Kicks/Nissan Kait 2026: