Nissan Juke từng bán ở Việt Nam ra mắt thế hệ mới: Thiết kế siêu dị nổi bật giữa đám đông, chạy hơn 600km/sạc

Nissan Juke từ lâu đã là cái tên gây chia rẽ trong giới yêu xe: Hoặc cực kỳ yêu thích, hoặc không thể chấp nhận nổi. Nhưng dù ở thái cực nào, khó ai phủ nhận mẫu crossover cỡ nhỏ này luôn biết cách nổi bật giữa đám đông. Và ở thế hệ thứ ba vừa được hãng công bố tại sự kiện Vision ở Nhật Bản, Juke còn đi xa hơn nữa trong việc theo đuổi sự khác biệt.

Đây thực sự là Nissan Juke thế hệ thứ ba chứ không phải sản phẩm lỗi của một ai đó. Ảnh: Nissan

Không chỉ thay đổi thiết kế, Juke mới còn đánh dấu bước ngoặt lớn khi chuyển sang sử dụng hoàn toàn hệ truyền động điện. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Sunderland (Anh) - nơi cũng lắp ráp dòng Leaf - và dự kiến ra mắt toàn cầu vào mùa xuân năm sau.

Thiết kế “concept hóa” xe thương mại

Nếu thế hệ trước đã đủ lạ, Juke mới thậm chí còn mang dáng dấp của một mẫu concept nhiều hơn là xe sản xuất hàng loạt.

Được giới thiệu tại sự kiện Vision của Nissan, Juke mới sẽ chia sẻ nhiều nền tảng với Leaf thế hệ thứ ba. Ảnh: Nissan

Ngoại hình xe được tạo nên từ những đường cắt xẻ sắc lẹm, góc cạnh trải dài từ đầu tới đuôi. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt sơn đen cỡ lớn cùng cụm đèn chiếu sáng có tạo hình độc đáo. Các vòm bánh xe ốp nhựa đen dạng hình học càng làm tăng vẻ “dị biệt”.

Toàn bộ thân xe được phủ lớp sơn xanh lá nổi bật - một lựa chọn không chỉ gây chú ý mà còn giúp tôn lên những mảng khối thân xe phức tạp, đặc biệt là khu vực cửa với thiết kế đầy phá cách.

Ở phía sau, tay nắm cửa vẫn được giấu trên trụ C – chi tiết quen thuộc của Juke. Đuôi xe tiếp tục gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED cầu kỳ và cửa cốp mang phong cách riêng, không “đụng hàng” bất kỳ mẫu Nissan nào hiện tại.

Nền tảng chung, công nghệ quen mà mới

Juke EV sẽ sử dụng nền tảng CMF-EV (còn gọi là AmpR Medium) - kiến trúc từng xuất hiện trên các mẫu như Renault Scenic E-Tech, Alpine A390 hay Nissan Ariya. Đây là nền tảng chuyên dụng cho xe điện, cho phép tối ưu không gian và hiệu suất vận hành.

Khi xuất hiện trên đường phố, Nissan Juke EV dễ "giật spotlight" của các đối thủ như Mazda CX-3, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Mitsubishi Xforce. Ảnh: Nissan

Dù chưa công bố thông số chi tiết, nhiều khả năng Juke mới sẽ dùng các tùy chọn pin tương tự Leaf, gồm gói 52 kWh và 75 kWh.

Để tham khảo, Leaf sử dụng một động cơ điện dẫn động cầu trước, công suất 177/218 PS, mô-men xoắn 345/355 Nm, phạm vi hoạt động 436/604 km theo tiêu chuẩn WLTP, công suất 150 kW DC, thời gian sạc 10-80% trong 35 phút. Xe cũng được kỳ vọng tích hợp công nghệ vehicle-to-grid (V2G), cho phép truyền điện ngược từ xe về lưới điện – một tính năng đang ngày càng phổ biến trên xe điện hiện đại.

Chiến lược “2 thế hệ song song”

Điểm đáng chú ý là Nissan không “khai tử” thế hệ Juke hiện tại. Thay vào đó, hãng sẽ bán song song cả hai thế hệ thứ hai và thứ ba.

Ban đầu, kế hoạch là để Juke mới thay thế hoàn toàn bản cũ. Tuy nhiên, Nissan đã thay đổi chiến lược: giữ lại thế hệ cũ và thậm chí còn dự định tinh chỉnh thiết kế để mang hơi hướng của phiên bản thuần điện.

Không phải đến thế hệ thứ 3 Juke mới sở hữu ngoại hình kỳ lạ, nhưng điều đó vẫn không thể cản trở Juke là một trong những mẫu xe bán tốt nhất của Nissan ở châu Âu. Ảnh: Nissan

Cách làm này cho thấy Nissan đang muốn giữ chân nhóm khách hàng truyền thống- - những người có thể chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện - trong khi vẫn mở rộng tệp khách hàng mới với Juke EV.

Với thiết kế ngày càng “dị” và bước chuyển mình sang điện hóa, Nissan Juke thế hệ thứ ba có thể không dành cho số đông. Nhưng giống như những gì nó luôn làm được, mẫu xe này tiếp tục chứng minh một điều: trong thế giới crossover ngày càng na ná nhau, khác biệt chính là giá trị.

Chưa rõ Nissan có ý định đưa mẫu xe này về Việt Nam hay không, nhưng khả năng đó dường như không cao. Nissan Juke từng ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2012 và có tình hình kinh doanh không mấy khả quan trong nhiều năm. Một phần lý do nằm ở giá xe khá cao khi có giá trên 1 tỷ đồng.