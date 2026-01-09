Nissan chốt lịch ra mắt CUV cỡ B hoàn toàn mới ngay đầu tháng sau: Đấu Xforce, Yaris Cross bằng 6 túi khí, ADAS và camera 360 độ

Nissan vừa chính thức xác nhận sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt toàn cầu mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Tekton vào ngày 4/2 tới. Đây được coi là quân bài chiến lược trong kế hoạch tái thiết của hãng xe Nhật Bản tại các thị trường đang phát triển, nơi phân khúc SUV hạng C đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt nhất.

Ngay từ những hình ảnh hé lộ đầu tiên, Nissan Tekton đã gây ấn tượng mạnh với ngôn ngữ thiết kế thừa hưởng từ dòng SUV biểu tượng Nissan Patrol. Xe sở hữu nắp ca-pô cơ bắp, lưới tản nhiệt mở rộng với các thanh nan ngang mạnh mẽ. Hệ thống chiếu sáng hiện đại với dải đèn LED định vị ban ngày trải dài toàn chiều ngang đầu xe, kết hợp cùng cụm đèn pha hình chữ C đặc trưng. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED cũng được nối liền bởi một dải LED đỏ rực, tạo nên vẻ ngoài bề thế và cao cấp.

Về mặt kỹ thuật, Nissan Tekton được phát triển trên nền tảng khung gầm CMF-B chung với mẫu Renault Duster thế hệ mới, dự kiến có chiều dài khoảng 4,3 mét để định vị trực tiếp vào phân khúc SUV cỡ trung.

Xe nhiều khả năng sẽ mang đến hai tùy chọn động cơ xăng bao gồm bản 1.0L tăng áp và bản 1.3L tăng áp, sản sinh khoảng 156 mã lực, đi kèm hộp số sàn hoặc vô cấp CVT. Bên cạnh đó, các chuyên gia dự đoán một phiên bản Hybrid cũng sẽ sớm được bổ sung để đối đầu với các đối thủ từ Toyota và Suzuki. Về an toàn, xe dự kiến trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Bên trong khoang lái, dù chưa công bố chính thức nhưng các nguồn tin rò rỉ cho biết Tekton sẽ sở hữu không gian đậm chất công nghệ với màn hình giải trí 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh.

Với việc được sản xuất tại nhà máy ở Ấn Độ cho cả nhu cầu nội địa và xuất khẩu, Nissan Tekton được kỳ vọng sẽ giúp Nissan giành lại thị phần từ tay những đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Renault Duster nhờ mức giá dự kiến cạnh tranh, dao động từ khoảng 330 đến 540 triệu đồng sau khi quy đổi.