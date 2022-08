Ninh Thuận thông tin chi tiết vụ nữ sinh tử nạn: Tài xế thừa nhận có dùng điện thoại

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh chưa được kiểm chứng, không đủ tin cậy

14h ngày 2/8, tại trụ sở Sở Thông tin Truyền thông Ninh Thuận diễn ra cuộc họp báo để thông tin chi tiết về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong sau va chạm với ôtô do cán bộ quân đội điều khiển.

Cuộc họp diễn ra tại Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Thuận. Sở này cùng Công an tỉnh Ninh Thuận đồng chủ trì cuộc họp với sự tham gia và cung cấp thông tin của các đơn vị liên quan: Sở Y tế, Bệnh viện tỉnh, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - không quân).

Tại buổi họp báo, có nhiều câu hỏi xung quanh vụ tai nạn của nữ sinh học lớp 12 như tại sao vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/6, đến ngày 12/7, công an mới tổ chức khám nghiệm hiện trường; có hay không hành vi nghe điện thoại của tài xế trong quá trình lái xe...?

Trả lời các câu hỏi trên, báo Lao động dẫn lời Thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, quy định đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, về thời hạn xử lý giải quyết tin báo, vụ việc xảy ra 28/6, đến ngày 29/6, công an đã xác định được người gây ra tai nạn là ông Hoàng Văn Minh - cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và đã liên hệ với đơn vị này để phối hợp điều tra.

Công an khẳng định tài xế chuyển hướng không an toàn, vi phạm luật giao thông. Ảnh: Báo Lao động

Trả lời về việc vì sao ngày 12/7 công an mới dựng lại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, thượng tá Hà Công Sơn cho biết cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay khi xảy ra tai nạn vào 28/6. Tuy nhiên, do Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 có văn bản, nên công an mới tổ chức, dựng hiện trường lại.

"Đến ngày 12/7 mới khám nghiệm hiện trường là chờ đầy đủ các thành phần tham dự" - thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm nói.

Cũng theo thượng tá Hà Công Sơn, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe, tài xế có dùng điện thoại kết nối bluetooth. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận sử dụng điện thoại.

Một trong những vấn đề quan trọng là quá trình lái xe của tài xế có vi phạm hay không. Về việc này, thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khẳng định, tài xế chuyển hướng không an toàn nên vi phạm quy định về Luật Giao thông đường bộ. Còn cháu Hồ Hoàng Anh di chuyển trong làn đường được phép.

Ngoài ra, Thượng tá Hà Công Sơn cũng khẳng định ông Hoàng Văn Minh có giấy phép lái xe; không có nồng độ cồn qua hơi thở; xe ôtô của ông này cũng được kiểm định theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, thông tin tại buổi họp báo, báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Chí Long - phó giám đốc sở Thông tin truyền thông Ninh Thuận cho biết, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh trên chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nữ sinh.



Ông Nguyễn Chí Long cũng thông tin: hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông, sớm có kết luận làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh. Giao Sở Y tế tổ chức thăm hỏi và xin lỗi gia đình cháu Hồ Hoàng Anh.

Bệnh viện nhận sai về việc trả kết quả nồng độ cồn

Sáng 2/8, nguồn tin Dân Việt cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo giải trình về kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh tử vong vì tai nạn giao thông, gửi các ngành chức năng.

Theo báo cáo, sáng 28/6, khoa Cấp cứu đã tiếp điều trị nhận bệnh nhân Hồ Hoàng Anh bị tai nạn giao thông trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán: Chấn thương sọ não nặng/đa chấn thương. Theo quy định, các nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn cho bệnh nhân Hồ Hoàng Anh dưới sự chứng kiến của 2 điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Đến 11 giờ cùng ngày cho kết quả nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh là 0,79g/L.

"Theo quy trình xét nghiệm định lượng ethanol trong máu đã được bệnh viện quy định, trước khi thực hiện xét nghiệm trên mẫu huyết thanh bệnh nhân, nhân viên thực hiện xét nghiệm phải chạy mẫu kiểm tra trước.



Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả kết quả xét nghiệm theo quy định (đối với các ca xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ tính chính xác, hoặc không phù hợp chẩn đoán lâm sàng, người thực hiện xét nghiệm phải trực tiếp cho trưởng khoa hoặc người phụ trách được phân công biết để có hướng xử lý).

Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân", báo cáo nêu.

Tóm lược diễn biến vụ việc

Zing thuật lại diễn biến sự việc như sau: Vào lúc 8h10 ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (38 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937 (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 85A-074.07 hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 .

Khi rẽ phải thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) điều khiển xe máy chạy từ phía sau lên. Sau va chạm cháu Hồ Hoàng Anh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn do camera ghi lại. Ảnh: Báo Lao động

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nặng, do vỡ xương sọ, tụ máu dưới màng cứng bản cầu não hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện bản cầu não hai bên trên và dưới lều, não phù lan tỏa điều trị không hồi phục.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã hoàn tất các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, phương tiện và tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để điều tra theo thẩm quyền.



Ngày 13/7, gia đình ông Hùng nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu.

Ngày 26/7, ông Hồ Hoàng Hùng - cha nữ sinh, gửi đơn khiếu nại lên các cấp tỉnh Ninh Thuận yêu cầu xử lý những người đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án hình sự và xử lý vụ việc đúng người, đúng tội.

