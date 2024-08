Trước đó, vụ xô xát của 2 nhóm thanh niên thuộc xã An Hải và xã Phước Hải, huyện Ninh Phước xảy ra vào đêm 23/8/2023 làm Bùi Văn Huy (15 tuổi, trú xã An Hải) bị thương tật 35%, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Anh (25 tuổi) và Phạm Thanh Bảo (22 tuổi), cùng trú tại xã Phước Hải để điều tra về hành vi giết người.

Mở rộng điều tra, xét thấy trong vụ án này, tuy Tiến và Tuấn không phải là người trực tiếp gây ra thương tích cho Huy nhưng khi được rủ đi đánh nhau, Tiến và Tuấn đã đồng ý và điều khiển xe máy và cầm theo hung khí.

Đặng Văn Tiến tại cơ quan công an

Hành vi này của Tiến và Tuấn đã giúp sức về mặt tinh thần cho Bảo cầm rựa chém Huy, do đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm giết người với vai trò giúp sức.

Riêng đối tượng Phạm Anh Tuấn đã bị bắt vào đầu tháng 8/2024 về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.