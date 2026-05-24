Ninh Bình đón tin vui: Sắp có thêm khu công nghệ cao rộng gấp 3 lần phường Hoàn Kiếm, quy mô gần 6.000 tỷ

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 1846 ngày 21/5/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP), có trụ sở tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được triển khai tại các xã Trần Thương, Nhân Hà và Nam Lý với quy mô sử dụng đất khoảng 628 ha. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, hướng tới thu hút các ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Tổng vốn đầu tư của dự án đạt khoảng 5.990 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 898,5 tỷ đồng, phần còn lại hơn 5.091 tỷ đồng là vốn huy động. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến quý II/2032, với tổng thời gian xây dựng khoảng 60 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Dự án cũng được hưởng các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành.

Bản đồ quy hoạch Khu Công nghệ cao Hà Nam.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu quá trình triển khai dự án phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và công nghệ cao...

Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ và định hướng phát triển khu công nghệ cao của tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cùng UBND các xã Trần Thương, Nhân Hà và Nam Lý sẽ phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kết nối và các thủ tục liên quan theo quy định.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho Ninh Bình trong việc thu hút đầu tư công nghệ cao, thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.