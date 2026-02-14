Niger tuyên bố tổng động viên để 'chuẩn bị chiến tranh với Pháp'

Theo tờ Le Figaro, tướng Amadou Ibro - Tham mưu trưởng của nhà lãnh đạo đất nước Abdurahman Chiani, đã phát biểu điều này tại một cuộc mít tinh.

"Các bạn biết đấy, chúng ta sắp tuyên chiến với Pháp. Trước đây chúng ta không có chiến tranh, và giờ thì chúng ta sắp gây chiến rồi", ông Ibro nói.

Theo cổng thông tin thân chính phủ Lesahel, sắc lệnh về tổng động viên ở Niger đã được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng do ông Chiani chủ trì từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Tướng Ibro nói thêm, việc tổng động viên được công bố nhằm sẵn sàng cho cuộc đối đầu sắp tới với Pháp.

Tướng Amadou Ibro.

Thời gian gần đây, Niger thường xuyên cáo buộc Pháp tìm cách gây bất ổn cho đất nước.

Ông Chiani cũng cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng như các nhà lãnh đạo Benin và Bờ Biển Ngà gồm các ông Patrice Talon và Alassane Ouattara, ủng hộ những nhóm khủng bố Hồi giáo.

Theo ông Chiani, chính những quốc gia này đứng sau vụ tấn công vào sân bay ở thủ đô Niamey vào cuối tháng 1/2026.

Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Pháp - Đại tá Guillaume Vernet, tuyên bố rằng "không có chuyện Pháp can thiệp vào Niger" và gọi những tuyên bố của Ibro là một "cuộc chiến thông tin" do phía Niger phát động.

Tướng Omar Chiani - người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger.

Niger từng là thuộc địa của Pháp cho đến năm 1960. Tình hình giữa hai nước đã xấu đi sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 7/2023, từ quan hệ đối tác thân thiết chuyển sang thù địch công khai.

Chính phủ mới ở Niger yêu cầu Pháp rút quân và đại sứ, cáo buộc Paris theo chủ nghĩa tân thực dân, dẫn đến sự đổ vỡ trong hợp tác quân sự và làm giảm ảnh hưởng của Paris tại quốc gia này.