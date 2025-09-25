Niềm tự hào của Trung Quốc - máy bay Comac C919 đang 'khép cánh'

Công ty Comac của Trung Quốc đã trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên và quan trọng nhất của mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Dự án máy bay C919 chủ lực của hãng dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay, nhưng hiện tại, nó chỉ đang được lắp ráp theo từng lô rất nhỏ, từng chiếc một, theo Bloomberg.

Do tình hình địa chính trị, Comac buộc phải giảm sản lượng máy bay mới từ 75 chiếc theo kế hoạch xuống còn 25 chiếc, và có khả năng sẽ tiếp tục đi xuống. Nhà sản xuất lưu ý rằng cho đến nay mới chỉ có 5 chiếc được lắp ráp.

Công ty chế tạo máy bay Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn ở hầu hết chuỗi cung ứng linh kiện và phụ tùng quan trọng, khiến họ không thể lắp ráp máy bay chở khách với tốc độ bền vững.

Theo Bloomberg, Comac phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp Mỹ, bao gồm thiết bị điện tử hàng không quan trọng, hệ thống điều khiển bay và quan trọng nhất là động cơ, khi Trung Quốc chưa có sản phẩm nội địa tương ứng.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo công ty không còn tham vọng cạnh tranh với Boeing hay Airbus. Niềm tự hào của Trung Quốc - máy bay chở khách của chính họ đã thực sự "khép cánh", hãng tin Bloomberg cho biết tình hình đến nay vẫn chưa có giải pháp nhanh chóng.

Niềm tự hào Trung Quốc C919 sẽ nằm đất khi phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ.

Cũng có những dấu hiệu cho thấy những khó khăn đã khiến hãng hàng không cảm thấy bất ngờ. Mục tiêu lắp ráp ban đầu là 50 máy bay, và tất cả các chỉ số đều đạt yêu cầu. Sau đó, một quyết định được đưa ra là tăng tốc độ lên 75 chiếc vào cuối năm.

Tuy nhiên việc ông Trump trở lại Nhà Trắng đã phá hỏng mọi kế hoạch. Hiện tại, ban lãnh đạo công ty không chắc chắn liệu có thể lắp ráp được 25 máy bay theo dự tính sản xuất mới hay không.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Comac chỉ giao 5 máy bay C919, tất cả đều cho Trung Quốc. Khách hàng bao gồm China Eastern Airlines Corp., China Southern Airlines Co., và Air China Ltd, ngoài ra 1 máy bay đã được đưa đến một công ty con trong nước chuyên khai thác các chuyến bay thuê bao.

Ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc dự kiến sẽ nhận được khoảng 32 máy bay C919 vào năm 2025, nhưng giờ đây họ thậm chí còn không nhận được 10 chiếc, điều này khiến chính quyền Trung Quốc vô cùng lo lắng.

Comac cũng đã không tìm được khách hàng ở Nam Á và Đông Nam Á, mặc dù đã tăng cường nỗ lực. Tương lai của dòng máy bay này giờ đây không còn phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp, mà liên quan đến tình hình chính trị của hai quốc gia đang có chiến tranh thương mại.