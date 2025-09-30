Nicole Kidman và chồng chia tay sau 19 năm

Ngày 29/9, truyền thông quốc tế đồng loạt xác nhận Nicole Kidman và Keith Urban chia tay sau 19 năm chung sống. TMZ là đơn vị đầu tiên đưa tin.

Nhiều nguồn tin riêng tiết lộ hai ngôi sao Australia sống ly thân kể từ đầu mùa hè. Nicole đang chăm sóc hai con chung của họ là Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi).

“Nicole đang cùng gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này kể từ khi Keith rời đi”, nguồn tin Page Six chia sẻ.

Nguồn tin của People cũng cho biết: "Em gái của Nicole (Antonia) là chỗ dựa vững chắc cho Nicole và toàn bộ gia đình Kidman hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian này".

Nicole Kidman và Keith Urban ly thân sau 19 năm chung sống. Ảnh: Getty Images.

Nam ca sĩ đồng quê được cho là đã chuyển khỏi nhà ở Nashville, tiểu bang Tennessee (Mỹ) và mua bất động sản khác ở cùng thành phố. Hiện chưa rõ hai người có ý định ly hôn hay không.

Theo People , Nicole không muốn chia tay và cố gắng cứu vãn mối quan hệ nhưng không thành.

Vào tháng 6, nàng “thiên nga Australia” kỷ niệm 19 năm kết hôn bằng bức ảnh đen - trắng chụp cùng chồng trên Instagram, kèm dòng chú thích: “Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới anh yêu Keith Urban”.

Cùng tháng đó, Urban trở thành tiêu điểm khi đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn trên Zoom khi được hỏi về cảm xúc khi vợ quay những cảnh tình cảm nóng bỏng với Zac Efron trong bộ phim A Family Affair (2004). Đặt xong câu hỏi, người phỏng vấn chỉ nhận lại sự im lặng từ đầu dây bên kia cho đến khi nhà sản xuất xác nhận Urban đã kết thúc cuộc gọi.

Nữ diễn viên Big Little Lies và chồng cùng sinh năm 1967. Họ gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc G'Day USA vào tháng 1/2005. Hơn một năm sau, vào ngày 25/6/2006, họ kết hôn.

Trước đó, Nicole có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise (1990-2001). Họ cùng nhau nhận nuôi 2 con chung: Bella (32 tuổi) và Connor (30 tuổi).

Nicole Kidman và Keith Urban chưa bình luận gì về tin ly hôn. Nữ diễn viên vừa hoàn thành quá trình quay bộ phim mới Practical Magic 2 . Trong khi đó, nam nhạc sĩ đang đi lưu diễn. Điểm dừng chân tiếp theo của anh là Hershey, Pennsylvania (Mỹ) vào ngày 2/10.