Nicole Kidman hiếm hoi nói về Tom Cruise

Nhân kỷ niệm 25 năm công chiếu bộ phim Eyes Wide Shut của cố đạo diễn Stanley Kubrick, Nicole Kidman đã đồng ý chia sẻ về chuyện hậu trường chưa từng kể với Los Angeles Times và tờ báo công bố cuộc phỏng vấn vào ngày 22/7.

Eyes Wide Shut là bộ phim tâm lý bí ẩn 18+ ra mắt vào năm 1999, do Stanley Kubrick đạo diễn, sản xuất và đồng biên kịch. Nó dựa trên cuốn tiểu thuyết ngắn Dream Story năm 1926 của Arthur Schnitzler. Tuy nhiên, bối cảnh câu chuyện chuyển từ Vienna (Áo) đầu thế kỷ XX sang New York (Mỹ) vào những năm 1990.

Phim kể về cuộc sống hôn nhân của bác sĩ William Harford ( Tom Cruise ) và người vợ xinh đẹp Alice Harford (Nicole Kidman). Họ vốn là cặp vợ chồng kiểu mẫu cho đến khi Alice Harford thú nhận với chồng về những khao khát thầm kín lệch chuẩn bên trong cô.

Nicole Kidman và Tom Cruise đóng vai vợ chồng trong Eyes Wide Shut. Ảnh: Warner Bros.

Phim có nhiều phân cảnh nóng bỏng giữa hai nhân vật chính, nhưng đây không phải vấn đề đối với Tom và Nicole vì vào thời điểm họ đã kết hôn được 9 năm.

Trong cuộc phỏng vấn mới, Nicole cho rằng đạo diễn đã khai thác cuộc hôn nhân của cô với Tom để làm tư liệu cho bộ phim, từ đó lập cú hit phòng vé khi thu về 162 triệu USD so với kinh phí 65 triệu USD.

Minh tinh Big Little Lies và chồng cũ dành nhiều năm cho bộ phim, bắt đầu quay vào năm 1996 và đóng máy vào năm 1998, lập kỷ lục về thời gian quay phim liên tục dài nhất với 400 ngày.

Theo Kidman, ông Kubrick đã đặt cho cô và Cruise nhiều câu hỏi về đời sống vợ chồng khi ông giúp họ định hình diễn xuất.

“Có những ý tưởng mà Kubrick quan tâm. Ông ấy đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ông ấy có cảm nhận mạnh mẽ về câu chuyện mà ông ấy đang kể. Tôi nhớ ông ấy đã nói, ‘Mối quan hệ tam giác rất khó. Bạn phải thận trọng khi đó là mối quan hệ tam giác’. Bởi vì một người có thể cảm thấy bị bắt nạt. Nhưng ông ấy nhận thức được điều đó và biết cách quản lý chúng tôi”, Nicole kể.

Thiên nga Australia không quên nhấn mạnh chưa bao giờ cảm thấy bị bắt nạt hay yếu thế hơn khi làm việc cùng Cruise và Kubrick.

Nicole cũng nhớ về lại việc chia sẻ xe trailer (dạng xe cắm trại có thể ngủ nghỉ bên trong) với chồng cũ vì đoàn phim thiếu kinh phí.

“Chúng tôi có một ngôi nhà cách đó 10 phút đi xe, nhưng chúng tôi sống trong chiếc xe kéo đó. Tom và tôi sử dụng chung vì Stanley nói, ‘Các bạn không được mỗi người một chiếc xe kéo. Chúng tôi không đủ khả năng chi trả’”, nữ diễn viên cho biết.

Cô "bật mí" thêm Tom Cruise thường chơi trò chơi điện tử trong xe vào giờ nghỉ giữa các lần quay phim.

Ngoài ra, Nicole tiết lộ đã mất nhiều thời gian để quay một cảnh nhưng cuối cùng bị cắt khỏi bản chính thức.

“Đó là cảnh tôi và Tom hút cần sa trên giường, rồi tôi cười và đọc một đoạn độc thoại dài. Nó lấy đi nhiều tuần. Phần lớn thời gian là tập dượt trong phòng ngủ và đạo diễn không thích những gì tôi đã làm. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã làm lại nó… Stanley không bao giờ vượt quá ngân sách. Thứ anh mua được là thời gian”, người đẹp tóc vàng kể.

Theo Nicole, cảnh phim cuối cùng phát triển thông qua nhiều cuộc trò chuyện giữa cô và hai người đàn ông. Khi mới bắt đầu làm việc, Nicole và Tom không đến phim trường mà gặp gỡ Kubrick tại nhà ông.

“Sáu, tám tuần trôi qua và chúng tôi tự hỏi bao giờ bắt đầu… Chúng tôi đã trở nên thoải mái với nhau, đủ thoải mái để đưa ra các ý tưởng. Đối với cảnh đó, chúng tôi ứng biến phần đầu thông qua các buổi diễn tập”, Nicole nhớ lại.

Minh tinh sinh năm 1967 cùng chồng cũ và mọi người, ngay cả Kubrick, không bao giờ ngờ Eyes Wide Shut là tác phẩm cuối cùng của nhà làm phim Mỹ gốc Do Thái. Ông qua đời ở tuổi 70 do trụy tim vào ngày 7/3/1999.

Nicole và Tom vẫn là vợ chồng trong lúc đóng tác phẩm cuối cùng của Kubrick. Ảnh: Getty Images.

Dù không nhiều thông tin nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi Nicole chia sẻ về chồng cũ, Tom Cruise.

Tom và Nicole kết hôn vào ngày 24/12/1990. Họ cùng nhau nhận nuôi hai con, Isabella (31 tuổi) và Connor (29 tuổi). Cả hai đều theo chân bố gia nhập giáo phái bí ẩn Scientology và cắt đứt liên lạc với mẹ nuôi.

Tom đệ đơn ly hôn mỹ nhân Aquaman vào tháng 2/2001 với lý do “khác biệt không thể hòa giải” sau khi bị đồn bỏ rơi nữ diễn viên vào cùng năm. Động thái này khiến Nicole bị sốc. Người hâm mộ nghi ngờ cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng đình đám lúc bấy giờ tan vỡ do người đẹp tóc vàng từ chối trở thành thành viên của Scientology.

Tuy vậy, ly hôn Tom Cruise đối với Nicole được gọi là sự giải thoát. Đến nay, bức ảnh Nicole vui vẻ nhảy chân sáo lúc bước ra từ văn phòng luật sư sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn vẫn là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của Hollywood.

Nicole Kidman vui vẻ sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với Tom Cruise. Ảnh: All Action.

Trong khi Nicole tỏ ra thoải mái khi nhắc về chồng cũ, Tom Cruise lại có cách hành xử cho thấy sự khó chịu đối với người vợ chung sống hơn một thập kỷ. Năm 2023, nguồn tin của Daily Mail cho hay tài tử sinh năm 1962 từ chối tham gia Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 vì không muốn chạm mặt Nicole, bất chấp Top Gun: Maverick do anh đóng vai chính nhận được 6 đề cử.

Trước đó một năm, khi ra mắt Top Gun: Maverick tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75, Tom được ban tổ chức trao tặng Cành cọ vàng danh dự, đồng thời phát video ghi lại những vai diễn làm nên tên tuổi anh trong suốt hơn 40 năm sự nghiệp.

Trong video có các phân đoạn trích từ Days of Thunder , Far and Away và Eyes Wide Shut . Đây là ba tác phẩm Tom đóng chung với Nicole. Tuy nhiên, các clip cắt từ ba phim trên đều chỉ sử dụng những phân cảnh một mình của Tom, không có bất kỳ cảnh nào có bóng dáng của Nicole. Đáng nói, những bạn diễn nữ khác của Tom - bao gồm Kirsten Dunst, Renée Zellweger và Penelope Cruz - đều xuất hiện trong clip. Penelope còn hẹn hò Tom trong 3 năm.