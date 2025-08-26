"Nhuộm đỏ sắc cờ" bằng ảnh đại diện và thiệp mời chào mừng 80 năm Quốc khánh: Cùng nhau lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào

Cùng tạo ảnh đại diện và thiệp trên ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam

Ngay lúc này, trên khắp các trang mạng xã hội đang chào đón những tấm ảnh đại diện đỏ tươi mang logo Tự hào Việt Nam và tấm thiệp mời “chứng nhận” công dân yêu nước được các bạn trẻ chia sẻ trên trang cá nhân, như một lời kêu gọi đồng hành cùng cả nước hướng về dịp kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9.

Đây là tính năng tạo ảnh đại diện và tạo thiệp mời vừa được nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” bổ sung trong những ngày gần đây để mọi người cùng nhau lan tỏa tinh thần tự hào, niềm tri ân trước thềm ngày lễ lớn của dân tộc.

Để có cho mình những bức ảnh đại diện và thiệp mời này, người dùng có thể truy cập ngay website chính thức tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên.

Khi kéo xuống phía cuối trang web, sẽ có mục Tạo ảnh đại diện xuất hiện. Tại đây, người dùng tải lên ảnh cá nhân muốn dùng làm ảnh đại diện, sau đó chọn tải ảnh về. Ngoài ra, người dùng có thể tải xuống khung ảnh đại diện để có thể tự mình chỉnh sửa cho các nền tảng khác.

Cách thức tạo thiệp cũng tương tự. Người dùng tải ảnh lên và nhập tên của mình rồi nhấn vào nút Tạo thiệp mời. Các thao tác tạo ảnh và thiệp cũng được thực hiện dễ dàng trong ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam, hiện có sẵn trên cả hai nền tảng phổ biến iOS và Android.

Lưu ý, khi tạo ảnh đại diện và thiệp, hãy sử dụng các bức ảnh đẹp, văn minh để tôn trọng tinh thần trang nghiêm của dịp kỷ niệm. Sau khi có cho mình những ảnh đại diện và những tấm thiệp mời thật đẹp, hãy cùng nhau chia sẻ và “nhuộm đỏ màu cờ” trên các trang mạng xã hội của bạn để cùng háo hức chờ đón giờ phút thiêng liêng của dân tộc đang đến gần.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể các bước tạo thiệp trên nền tảng A80.﻿

Tải xuống ngay A80 - Tự hào Việt Nam để chờ đón đại lễ

Cùng với website: https://a80.hanoi.gov.vn , ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam là nền tảng số chính thức do thành phố Hà Nội xây dựng, phục vụ nhân dân trong thời gian tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Cả trang web và ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam đều là nền tảng chính thống, được cập nhật liên tục từ chính quyền thành phố, đảm bảo cung cấp cho người dân thông tin nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Thông qua nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế có thể dễ dàng theo dõi thông tin chính thống về lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử. Nền tảng cũng liên tục cập nhật các thông báo về thời gian tổ chức sự kiện, phương án điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, những hình ảnh hậu trường đặc sắc, video truyền hình trực tiếp và các khoảnh khắc đáng nhớ do chính người dân khắp mọi miền đất nước chia sẻ cũng sẽ được đăng tải, tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động về đại lễ.

Với tính năng bản đồ thời gian thực, người dùng có thể tra cứu địa điểm diễn ra sự kiện, các điểm xem trực tiếp, cũng như dễ dàng tìm kiếm các điểm hỗ trợ y tế, cùng các tiện ích khác như điểm cấp nước, khách sạn, nhà hàng, nhà vệ sinh công cộng, tuyến xe buýt và lối thoát hiểm.

Tất cả thông tin đều được hiển thị một cách trực quan, dễ sử dụng, đảm bảo mọi người dân từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ đều có thể truy cập mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đặc biệt, tính năng Chatbot AI trên nền tảng sẽ đóng vai trò như một “trợ lý ảo” thông minh, sẵn sàng tư vấn về các sự kiện, chỉ dẫn đường đi và tạo lịch nhắc nhở tham gia một cách tiện lợi.

Ứng dụng được tối ưu hóa hiệu năng, mang lại trải nghiệm mượt mà, giao diện thân thiện và tích hợp tính năng gửi thông báo tức thời. Cả hai phiên bản website và ứng dụng đều hỗ trợ tiếng Anh để phục vụ du khách quốc tế và kiều bào.

Ngay từ bây giờ, người dân có thể truy cập website và tải ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” để chuẩn bị cho mình một "hành trang số", sẵn sàng hòa mình vào không khí lịch sử của dân tộc và cùng chờ đón những tính năng mới sẽ được cập nhật trong thời gian tới.