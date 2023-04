Những vụ việc đình đám liên quan gia đình ông Trần Quí Thanh

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh). Trước đó, ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Các bị can là lãnh đạo Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đang điều tra một số vụ việc liên quan đến gia đình ông Trần Quí Thanh.

Những vụ việc "đình đám" liên quan đến gia đình ông Trần Quí Thanh, có thể kể đến là việc cuối năm 2022, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Chung (SN 1986, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng - DCB) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Nguyễn Văn Chung

Ông Nguyễn Văn Chung là người từng gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương vào tháng 3-2021. Cụ thể, ông Chung tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng Nguyễn Phi Long đã cấu kết, lừa đảo chiếm đoạt 2 khu đất của ông tại TP HCM trị giá hàng trăm tỉ đồng bằng thủ đoạn cho vay tiền rồi lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó biến giả thành thật...

Từ năm 2015-2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng. Các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can. Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.

Trong đó, tháng 3-2018, Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà T.N.L (ngụ quận Tân Bình) để thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa đất của bà L. với giá tổng cộng 276 tỉ đồng. Chung đã đưa cho bà L. 3,2 tỉ đồng tiền cọc. Sau đó, bà L. biết Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng nên đã yêu cầu Chung đến văn phòng công chứng để hủy hợp đồng đặt cọc trên. Ngày 20-4-2018, bà L. và Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại văn phòng công chứng. Theo kết luận, Nguyễn Văn Chung đã ký hợp đồng với tổng cộng 42 khách hàng, chiếm đoạt 70,4 tỉ đồng. Sau khi bị khởi tố, Chung khắc phục được 3,92 tỉ đồng.

Trước đó, Công an TP HCM đã có công văn gửi Cục Thuế TP HCM xác minh hành vi có dấu hiệu phạm tội "Trốn thuế" và giúp sức cho người khác trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu sai phạm tội "Trốn thuế" đối với bà Trần Uyên Phương.

Cụ thể, bà Trần Uyên Phương cùng nhiều người khác khác đã sử dụng tài liệu được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất ở TP Thủ Đức gây thất thu tiền thuế 5,48 tỉ đồng.

Bà Trần Uyên Phương

Ngoài ra, tháng 3-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án do có đơn của ông Lê Văn Lâm (Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai) cùng một số người khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai.

Ông Lê Văn Lâm cùng 2 người khác tố giác ông Trần Quí Thanh, bà Trần Phương Uyên, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long cùng một số người khác chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng thông qua chuyển nhượng dự án xảy ra tại Công ty Minh Thành tại Ðồng Nai.

Ông Trần Quí Thanh

Tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương. Tuy nhiên đến tháng 11-2022 Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.