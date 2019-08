Những vụ lùm xùm liên quan đến công ty của thiếu gia điện gió ở Bạc Liêu vừa bị bắt

Sáng 18/8, theo thông tin trên báo Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã bắt ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Từ tối ngày 17/8 đến 3h sáng 18/8, cơ quan công an đã thực hiện khám xét trụ công ty Công Lý và nhà riêng của ông Lý ở Phường 8, TP Cà Mau.

Ông Tô Công Lý là con trai của ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý.

Công an khám nhà và nơi làm việc của ông Tô Công Lý (Ảnh: Vietnnamnet)

Trên báo Lao Động thông tin, ông Dân được biết đến một người khá thành đạt trong kinh doanh lĩnh vực điện gió và du lịch sinh thái. Công ty Công Lý nổi tiếng với dự án điện gió Bạc Liêu khi là Chủ đầu tư của Nhà máy Điện gió Bạc Liêu - dự án điện gió với quy mô 99,2 MW, là dự án điện gió lớn nhất cả nước và duy nhất tại Đồng bằng Sông Cửu Long đã hòa vào điện lưới quốc gia.

Thua trong vụ kiện nữ công nhân nhặt được vàng

Vụ lùm xùm của công ty Công Lý xảy ra vào năm 2014, khi nữ công nhân Phạm Tuyết Mai (SN 1980, ngụ huyện Đầm Dơi) bị ông Tô Công Lý ký quyết định thôi việc.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chiều 4/8/2014, chị Mai trong lúc phân loại rác tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau đã nhặt được chiếc ví chứa 2 chỉ vàng 24K và 4,7 lượng vàng 18K nhưng không báo cho lãnh đạo nên bị nhà máy yêu cầu giao nộp tài sản.

Tuy nhiên, chị Mai không đồng ý với cách xử lý của nhà máy nên đã mời công an đến. Sau đó, số vàng được Công an phường Tân Xuyên chuyển đến Công an TP Cà Mau để tìm chủ sở hữu.

Ngày 5/9/2014, chị Mai bị nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với lý do vi phạm quy định của công ty.

Thấy quyết định này không hợp lý nên nữ công nhân khởi kiện Công ty Công Lý lên TAND TP Cà Mau.

Toà án cho rằng Công ty Công Lý quyết định thôi việc với nữ công nhân nhặt được vàg trong rác là trái với luật Lao động nên ngày 28/6/2016, TAND TP Cà Mau tuyên chị Mai thắng kiện.

Ngoài việc hủy quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, tòa án buộc bị đơn là Công ty Công Lý nhận chị Mai trở lại làm việc, trả lương trong thời gian công nhân này không đi làm (hơn 76 triệu đồng) và bị truy nộp các khoản bảo hiểm dành cho người lao động kể từ ngày ra quyết định cho đến khi chị Mai làm việc trở lại.

Tặng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau 2 xe Lexus

Vào tháng 3/2016, Công ty Công Lý đã tặng cho Cà Mau 2 chiếc xe Lexus trị giá mỗi chiếc trên 3 tỷ đồng cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau quản lý và sử dụng.

Chiếc màu trắng được tặng cho UBND tỉnh Cà Mau biển xanh 80A-338.39; chiếc màu bạc tặng cho Tỉnh ủy Cà Mau. mang biển xanh 80A-369.69. Sau đó không lâu, nhiều người dân bàn tán xôn xao về vụ việc 2 chiếc xe sang và báo chí vào cuộc làm rõ.

Chiếc Lexus màu trắng đậu tại nhà xe UBND tỉnh Cà Mau, bên cạnh là một xe khác cũng mang biển số xanh 80A (Ảnh: Người lao động)

Trên báo Người lao động tháng 2/2017, trao đổi về 2 chiếc xe trên, một lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết doanh nghiệp thấy tỉnh không có xe tốt để đưa rước các đoàn cán bộ trung ương về tỉnh làm việc nên đã tặng xe. Không có chuyện vì nhận xe mà tỉnh có những ưu ái cho doanh nghiệp như đồn đại. Việc tặng và nhận 2 chiếc xe trên đã thực hiện theo đúng quy trình.

Tuy nhiên, sau phiên họp thường kỳ Chính phủ vào ngày 1/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận và chỉ đạo "từ nay các địa phương không được nhận ô tô doanh nghiệp tặng". Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo Bí thư Tỉnh ủy và thực hiện ngay việc trả lại 2 ôtô Lexus cho Công ty Công Lý.

Nhà máy rác phát hiện hơn 300 xác thai nhi

Thông tin trên Vietnamnet hồi tháng 4/2019 cho biết ông Tô Hoài Dân - Tổng giám đốc Công ty Công Lý chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau có tờ trình lên UBND Tỉnh Cà Mau để xem xét hỗ trợ chi phí chôn cất cho thai nhi đồng thời kiểm tra, kiểm soát rác từ đầu nguồn để giảm thiểu việc thai nhi theo xe rác vào nhà máy.

Theo tờ trình, Công ty Công Lý cho biết từ khi đi vào hoạt động đến nay đã phát hiện hơn 300 xác thai nhi. Nhà máy đã phải thực hiện chôn cất các thai nhi trên trong khuôn viên nhà máy. Tuy nhiên, đến nay quỹ đất này không còn chỗ chôn cất, mà hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí.

Công an kết luận 300 xác thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong lượng rác đưa về nhà máy xử lý và đã chôn cất các thai nhi trong khuôn viên nhà máy là chưa có cơ sở (Ảnh: Vietnamnet)

Tuy nhiên, ngày 12/8/2019, theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, việc Công ty Công Lý khai báo phát hiện hơn 300 xác thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong lượng rác đưa về nhà máy xử lý và đã chôn cất các thai nhi trong khuôn viên nhà máy là chưa có cơ sở.



UBND tỉnh cũng yêu cầu công ty Công Lý phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác về số lượng 300 thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác khi đưa về nhà máy. Không để xảy ra trường hợp cung cấp thông tin không chính xác trong thời gian tới.



(Tổng hợp)