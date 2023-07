Không giống như các máy in kẹo 3D khác, máy in tại tiệm bánh này sử dụng đường hạt mịn thay vì bột nhão, cho phép in chi tiết hơn và kiểm soát tốt hơn sản phẩm cuối cùng.

Viên kẹo in ra có đủ hình dạng từ nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng đến phù thủy. Giá của loại kẹo này thấp nhất là 25 USD cho một quả dâu tây 6 inch chứa đầy chocolate bên trong.