Những việc cấm kỵ trong mùng 1 Tết, nếu không muốn cả năm thua lỗ

Kiêng quét nhà

Kiêng quét nhà là một trong những việc mà người Việt thường tránh làm trong ngày mùng 1 Tết. Theo quan niệm, nhà cửa trong ngày này mang một linh khí đặc biệt, và việc quét dọn có thể làm hao tổn tiền tài, may mắn năm tới.

Vì vậy, dù bận rộn đến mấy, vào ngày 30 Tết, mọi người đều nỗ lực dọn dẹp, quét nhà để đảm bảo nhà cửa sạch sẽ trước giao thừa. Nếu nhà bẩn, gia chủ chỉ nên nhặt rác chứ không động đến chổi quét nhà, để tránh "quét đi" may mắn.

Thậm chí ở miền Nam Bộ, người ta tin rằng, nếu gia đình nào mất chổi trong những ngày Tết thì cả năm đó sẽ bị trộm xâm nhập và mất đi của cải.

Kiêng đánh thức người khác trong ngày mùng 1 Tết

Ngày Tết là dịp mọi người tạm gác lại những lo toan, căng thẳng của công việc để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình.

Nếu ai đó bị đánh thức và phải thức dậy sớm vào ngày đầu năm, họ có thể cảm thấy lo lắng về việc không thể có một giấc ngủ tròn trĩnh và bình yên trong ngày đầu tiên của năm mới.

Trong trường hợp muốn chúc Tết người đang ngủ nhưng không thể đợi lâu, tốt nhất là vị khách nên chờ dịp khác để trao lời chúc một cách thích hợp và không làm gián đoạn sự nghỉ ngơi của người khác trong ngày lễ quan trọng này.

Kiêng cãi vã, va chạm ngày đầu năm

Ngày đầu năm mới là cơ hội để bắt đầu một trang mới trong cuộc sống. Việc kiêng cãi vã, va chạm giúp đảm bảo khởi đầu năm mới tốt đẹp, không mang theo những mâu thuẫn và xung đột từ năm cũ. Thay vì quát mắng hay lớn tiếng, người lớn thường lựa chọn cách cười xòa và bỏ qua khi trẻ nhỏ nghịch ngợm và phạm lỗi trong những ngày này.

Cùng với đó, theo tín ngưỡng dân gian, những gì bạn làm trong ngày đầu năm sẽ ảnh hưởng đến cả năm tiếp theo. Nếu bắt đầu năm mới bằng sự hòa thuận, bình yên, thì năm mới có thể tràn ngập may mắn và thành công.

Hơn nữa, người ta cũng khuyên nên tránh những cảm xúc tiêu cực như khóc lóc, buồn bực, bực tức vào ngày đầu năm. Nếu không may phải đối mặt với những tình huống không vui trong ngày Tết, bạn nên cố gắng kiềm chế cảm xúc và tìm cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và thấu đáo.

Kiêng làm đổ, vỡ đồ đạc

Người Việt Nam quan niệm đổ vỡ đồ dùng trong nhà như bát đĩa, ấm chén, gương trong ngày đầu năm báo hiệu cho sự chia lìa, đổ vỡ và rủi ro trong tương lai.

Bằng cách tránh làm đổ, vỡ đồ đạc, mọi người thể hiện sự trân trọng và sẵn lòng bảo vệ tài sản. Điều này là cơ sở để cuộc sống gia đình diễn ra êm đềm và an lành trong năm mới.

Kiêng vay mượn tiền bạc

Trong ngày Tết, gia đình và người thân quây quần bên nhau, tận hưởng không khí đoàn viên và niềm vui của mùa xuân. Việc vay mượn tiền bạc trong thời điểm này có thể gây ra xung đột và căng thẳng trong quan hệ gia đình hoặc bạn bè.

Kiêng động tới dao, kéo

Một trong những lý do chính để kiêng động tới dao, kéo trong ngày Tết là đảm bảo an toàn cho mọi người, nhất là đối với các gia đình có trẻ em trong nhà.

Ngoài ra, kiêng động tới dao, kéo trong ngày Tết còn mang ý nghĩa tâm linh và tín ngưỡng. Dao, kéo được xem là công cụ sắc bén và có tính sát thương lớn. Trong ngày Tết, việc sử dụng dao, kéo có thể cắt đứt may mắn và mang lại điềm xấu cho gia đình. Do đó, để đảm bảo một năm mới tràn đầy may mắn và tốt lành, người ta kiêng cử hành các hoạt động liên quan đến dao, kéo.

Kiêng đóng cửa nhà

Mở cửa nhà vào ngày Tết được coi là một cách để chào đón sự may mắn và tài lộc vào nhà. Người Việt tin rằng việc đóng cửa sẽ cản trở sự lưu thông và dòng chảy của năng lượng tích cực trong không gian gia đình, gây ra một cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến tài lộc trong năm mới.

Kiêng giặt quần áo vào mùng 1, mùng 2

Theo quan niệm dân gian, ngày đầu năm là ngày sinh thủy thần nên kiêng giặt quần áo được coi là cách để tránh mạo phạm thần thánh và đảm bảo một năm mới an lành, bình an.

Màu sắc của quần áo cũng có ý nghĩa quan trọng trong ngày Tết. Màu đen và trắng thường có ý nghĩa tượng trưng cho sự tang tóc và điềm xấu.

Do đó, trong ngày Tết, người ta thường tránh mặc quần áo màu đen và trắng. Thay vào đó, họ chọn những bộ quần áo mới với nhiều màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, xanh lá cây và hồng.

Thu Trang (TH)