Những vị trí ngồi an toàn nhất trên ô tô

Theo cơ quan An toàn quốc gia Mỹ, vị trí ngồi trên ô tô quyết định đến mức độ chấn thương của hành khách khi xảy ra va chạm. Tùy thiết kế, các dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ...hay 30 chỗ sẽ có những vị trí ngồi an toàn khác nhau.

Ô tô 5 chỗ

Vị trí ngồi an toàn trên xe 5 chỗ là giữa và sau lưng ghế lái do ít bị tác động nếu va chạm trực diện. Hơn nữa, khi tài xế đánh vô lăng theo phản xạ tự nhiên, người ngồi tại vị trí này cũng an toàn hơn.

Vị trí ngồi an toàn trên xe 5 chỗ là giữa và sau lưng ghế lái. (Ảnh minh họa)

Vị trí ngồi nguy hiểm trên ô tô 5 chỗ là ghế cạnh người lái vì tài xế thường phản xạ đánh vô lăng theo hướng bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, nếu xe va chạm trực diện, hành khách ngồi hàng ghế trước sẽ phải chịu lực quán tính lớn. Trường hợp túi khí và dây an toàn hoạt động không hiệu quả, đầu và ngực dễ bị đập vào bảng taplo. Vị trí này càng nguy hiểm hơn trong trường hợp vỡ kính chắn gió.



Ô tô 7 chỗ

Với xe 7 chỗ, hành khách nên ngồi ở hàng ghế thứ hai, đặc biệt là vị trí giữa và sau lưng ghế lái. Vị trí này có đặc điểm tương tự ô tô 5 chỗ. Nguy cơ chấn thương cao nhất khi ngồi trên xe 7 chỗ trong trường hợp xảy ra va chạm là ghế phụ phía trước. Ngoài ra, vị trí hàng ghế cuối cũng chịu tác động lớn nếu xảy ra va chạm từ phía sau. Lý do là hàng ghế này thông và nằm khá gần với cửa cốp sau, không có vách ngăn.

(Ảnh minh hoạ)

Khi di chuyển ở tốc độ cao, phanh gấp, xe 7 chỗ thường có hiện tượng vị "văng đuổi", người ngồi ghế sau nếu không thắt dây an toàn sẽ chịu quán tính lớn, gia tăng mức độ nguy hiểm.



Xe 9 - 16 chỗ

Vị trí ngồi an toàn trên ô tô 9 - 16 chỗ là hàng ghế ở giữa (đặc biệt là ghế ngồi ngược lại với hướng di chuyển của xe) bởi chúng ít chịu ảnh hưởng của lực tác động khi có va chạm.

Giống với những dòng xe nêu trên, ghế phụ (cạnh người lái) là vị trí ngồi nguy hiểm nhất trên xe 9 - 16 chỗ. Ngoài ra, vị trí ngồi cạnh cửa sổ cũng nguy hiểm nếu va chạm xảy ra ở 2 bên hông xe. Khi đó, cửa kính dễ bị vỡ và bắn vào người gây tổn thương. Hàng ghế cuối cùng trên xe 9 - 16 chỗ cũng nằm trong “vị trí đen” khi xe bị đâm từ phía sau.

Xe khách, xe buýt trên 30 chỗ

Nghiên cứu của Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho thấy, chỗ ngồi an toàn trên xe khách và xe buýt là vị trí ghế ở giữa không cùng phía với khoang lái, an toàn nhất là từ hàng thứ ba trở xuống (như hình ảnh dưới đây). Đây là vị trí ít chịu tác động bởi lực đẩy quán tính nếu xe phanh gấp hay va chạm.

Vị trí nguy hiểm nhất trên xe khách, xe buýt là hàng ghế chạy dọc cửa sổ bên phía người lái xe. Vị trí này chịu tác động lớn nhất nếu va chạm với xe ngược chiều, đặc biệt nguy hiểm hơn khi kính cửa sổ bị vỡ.