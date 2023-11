Những vấn đề dễ gặp trên màn hình của thiết bị Samsung khi tải Android 14 sớm

Điện thoại thông minh của Samsung được biết đến với màn hình AMOLED rực rỡ nhưng giống như các tấm nền OLED khác, nhưng những bức ảnh hiện thị trên đó lại rất dễ bị cháy, đó là lý do tại sao gã khổng lồ Hàn Quốc sử dụng cơ chế trong giao diện người dùng One UI 5 để giữ cho màn hình ở chế độ nguyên bản nhất có thể. Tuy nhiên, có vẻ như tính năng bảo vệ chống burn-in (cháy ảnh) bị thiếu trong One UI 6 dựa trên Android 14.

Một loạt thiết bị của Samsung bao gồm Galaxy S23, Z Fold 5, S23 FE, Tab S9 và A34 đã nhận được bản cập nhật Android 14. Samsung đặt mục tiêu cập nhật gần 50 thiết bị của mình lên Android 14 trước cuối năm nay. Nhưng khi xem xét những lo ngại của một số người dùng, rất có thể họ sẽ muốn tạm dừng cập nhật lên Android 14 trong một thời gian.

Hiện tượng burn-in hoặc bóng ma trên màn hình là sự đổi màu vĩnh viễn của một số vùng trên màn hình. Khi hình ảnh tồn tại trên màn hình quá lâu, một số điểm ảnh (pixel) sẽ bị sử dụng quá mức và xuống cấp nhanh chóng, gây ra hiện tượng đổi màu ở một số khu vực nhất định. Đây là lý do tại sao trình bảo vệ màn hình ngày xưa rất phổ biến. Ý tưởng là di chuyển hình ảnh xung quanh để đảm bảo rằng không có khu vực nào của màn hình bị chiếu sáng trong một thời gian dài.

Chắc hẳn nhiều người dùng sẽ cảm thấy nhàm chán với việc chuyển đổi giữa các ứng dụng sau vài phút. Nhưng các nút điều hướng và thanh thông báo vẫn ở cùng một vị trí. Đây là lý do tại sao One UI 5 định kỳ thay đổi vị trí của các biểu tượng trên thanh trạng thái như pin, đồng hồ, wifi và tín hiệu một vài pixel.

Điều này không đáng chú ý trong sử dụng hàng ngày, nhưng một người dùng mạng xã hội Reddit có tài khoản là dragosslash đã đề cập đến một cách đơn giản để kiểm tra giao diện người dùng, đó là: Chụp ảnh màn hình nơi hiển thị thanh trạng thái; Xoay màn hình sang ngang rồi quay lại dọc (thực hiện 5 lần để các phần tử trôi đi với số lượng pixel đáng kể); mở ảnh chụp màn hình trong Thư viện Samsung; Thanh trạng thái (và điều hướng) chồng lên ảnh chụp màn hình sẽ hiển thị và bạn có thể nhận thấy liệu các thành phần trên thanh trạng thái có di chuyển vị trí của chúng hay không. Trong giao diện người dùng One UI 6, chúng ở trạng thái tĩnh bất kể bạn làm gì.

Trên One UI 6, các biểu tượng vẫn ở cùng một vị trí và điều này khiến màn hình của các thiết bị Samsung chạy hệ điều hành Android 14 dễ bị hiện tượng burn-in.

Samsung có thể khắc phục hiện tượng này trong những ngày tới nhưng nhà sản xuất vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để thông báo tới người dùng. Nếu đã tải xuống Android 14, bạn có thể thấy hiện tượng cháy màn hình rất hiếm khi xảy ra và trừ khi bạn để hình ảnh tĩnh trên điện thoại của mình trong một khoảng thời gian dài ở độ sáng tối đa. Và ngay cả khi điều đó xảy ra bằng cách nào đó, hãy yên tâm rằng hiện tượng burn-in không làm cho màn hình không hoạt động mà chỉ trông khó chịu.

Nếu bạn không muốn mạo hiểm, có những ứng dụng có sẵn trong Galaxy Store có thể giúp bạn tránh được sự cố, chẳng hạn như QuickStar, cho phép bạn ẩn các biểu tượng.

QuickStar là một mô-đun trong Good Lock cho phép bạn tùy chỉnh nhiều khía cạnh khác nhau của thanh trạng thái trên điện thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để cá nhân hóa bảng Cài đặt nhanh theo ý muốn của mình. Với QuickStar, bạn có thể ẩn các biểu tượng hệ thống trên thanh trạng thái nếu bạn cảm thấy nó quá đông. Ví dụ, nếu bạn đã bật hiển thị phần trăm pin trên thiết bị của mình, bạn có thể tắt biểu tượng pin để làm cho thanh trạng thái gọn gàng hơn.

Ngoài ra, QuickStar cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của đồng hồ và tinh chỉnh một số thuộc tính ngày và giờ. Bạn có thể hiển thị ngày, giây và thay đổi vị trí của đồng hồ theo ý thích của mình. Mô-đun cũng cung cấp một loạt các chủ đề để bạn thay đổi giao diện của bảng Cài đặt nhanh. Nếu bạn muốn tạo một trải nghiệm cá nhân hơn, bạn cũng có thể tạo chủ đề riêng theo sở thích của mình.