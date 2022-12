Những ưu ái trên hàng ghế sau của xe tiền tỷ Volvo S90

Volvo luôn được biết đến là một hãng xe sang an toàn nhất thế giới, và một trong những thành tựu đáng chú ý nhất là phát minh ra dây đai an toàn ba điểm vào năm 1959. Nhưng thay vì giữ cho riêng mình, hãng xe Thuỵ Điển đã chia sẻ phát minh với các thương hiệu ô tô trên toàn cầu. Từ đó đến nay, dây đai an toàn ba điểm đã cứu sống hàng triệu người. Bất cứ thương hiệu cũng mong muốn đóng góp cho cộng đồng, với Volvo, mục tiêu tối thượng là sự an toàn của con người.