Những tuổi sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc dồi dào và thuận lợi cho việc xây nhà, đầu tư bất động sản trong năm Ất Tỵ 2025

Theo quan niệm của người Việt, mục đích chính của việc xem tuổi làm nhà, mua bất động sản là để chọn được thời điểm tương hợp để triển khai "thuận buồm xuôi gió". Quan trọng hơn là người làm nhà, mua bất động sản cần phải né các thời điểm tương khắc để tránh việc đại sự bị cản trở, không thực hiện được.

Theo phong thủy, mua bất động sản, xây nhà được xếp vào việc hệ trọng của cuộc đời mỗi người. Do đó, việc làm nhà, mua bất động sản vào năm tương hợp thì công việc hanh thông, gặp nhiều may mắn, gia đình bình an,... Nếu không may gia chủ gặp trắc trở cũng có quý nhân phù hộ. Còn làm nhà, mua bất động sản vào năm tương khắc dễ gặp điều chẳng lành, công việc gian truân, gia đình lục đục,...

Xem tuổi xây nhà, mua bất động sản gồm nhiều tiêu chí cần quan tâm như tuổi chủ nhà, sao chiếu mệnh, trạch nhà, hướng ngôi nhà. Tuy nhiên, 3 hạn chính và quan trọng nhất cần tránh chính là Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai.

Theo đó, tuổi phạm Kim Lâu được khuyên là không nên xây nhà, mua bất động sản. Kim Lâu có mấy dạng như Tuổi Kim Lâu 1 (Kim Lâu Thân): Làm nhà, mua bất động sản vào tuổi này thì bản thân người làm nhà sẽ bị hại (ốm đau, bệnh tật, tai nạn…).

Tuổi Kim Lâu 3 (Kim Lâu Thê): Mang đến tai họa cho vợ. Tuổi Kim Lâu 6 (Kim Lâu tử): Mang hại cho con. Tuổi Kim Lâu 8 (Kim Lâu Lục Súc): Hại cho vật nuôi, làm ăn thất bát.

Còn tuổi phạm Hoang Ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang. Nhà hoang là nơi ma quỷ. Nên tránh làm nhà năm phạm phải Hoang Ốc. Đối với năm Tam Tai mà làm nhà, mua bất động sản thì dễ gặp điều không may hay gặp các tai họa không lường trước được.

Trong cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông âm dương đối lịch (Nhà xuất bản Thanh Hóa) , tác giả Trần Đình Tuấn cho biết, người được tuổi làm nhà năm 2025 bao gồm những người sinh năm: 1959 (Kỷ Hợi), 1965 (Ất Tỵ), 1968 (Mậu Thân), 1974 (Giáp Dần), 1980 (Canh Thân), 1982 (Nhâm Tuất), 1986 (Bính Dần), 1989 (Kỷ Tỵ), 1991 (Tân Mùi), 1995 (Ất Hợi), 1998 (Mậu Dần), 2000 (Canh Thìn), 2004 (Giáp Thân). Những tuổi mang lại may mắn và thuận lợi cho việc xây dựng ngôi nhà trong năm 2025.

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, riêng đối với tuổi Tỵ trong năm 2025 thì tuổi Ất Tỵ tốt hơn cả về tài lộc. Nên mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và tham gia các kênh đầu tư, trong đó có bất động sản. Tuổi Tân Tỵ cũng tương đối tốt, chỉ tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh.

Người tuổi Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Quý Tỵ thì cứ “tán lộc thì lộc lại về”, càng chủ động chi tiêu hợp lý thì càng có cơ hội kiếm tiền. Các tuổi này khi có lợi nhuận không nên giữ tiền mặt mà nên hiện thực hóa tài sản, trong đó đất đai, nhà cửa hoặc tích trữ vàng cũng rất đáng quan tâm.

Trong một số trường hợp, tuổi của gia chủ phạm phải những yếu tố kỵ nhưng vì lý do nào đó bắt buộc phải xây nhà, mua bất động sản trong năm , chủ nhà có thể tiến hành mượn tuổi của những người không bị phạm trong năm để nhờ xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, nên ưu tiên mượn tuổi những người nằm trong các tuổi Tam Hợp, Nhị Hợp. Người cao tuổi hơn, khỏe mạnh, người hơn chức vụ của mình, người có vai vế trong dòng họ, gia đình hòa thuận, làm ăn khấm khá…

Trên đây chỉ là gợi ý về việc xem tuổi làm nhà có thể có các cách tính khác theo từng địa phương hoặc trường phái phong thủy khác nhau. Xây nhà là việc lớn trong đời, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng cả về mặt tài chính, nắm rõ những nguyên tắc phong thủy và lựa chọn đúng tuổi xây nhà sẽ giúp gia chủ có một khởi đầu thuận lợi, gia đạo bình an và cuộc sống hạnh phúc.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.