Những tựa game thế giới mở được mong chờ nhất trong năm 2023

Trong khoảng vài năm trở lại đây, các tựa game thế giới mở đang ngày càng chứng minh được sức hấp dẫn cũng như độ phổ biến của mình. Kể từ sau thành công của Genshin Impact, hàng loạt những trò chơi thế giới mở mới hấp dẫn liên tục ra mắt và được đón nhận nồng nhiệt. Làn sóng này hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và trong năm 2023, game thủ trên toàn thế giới vẫn sẽ được thưởng thức thêm những bom tấn đáng chú ý dưới đây.

Forspoken

Là sản phẩm đầu tay của Luminous Production, Forspoken hứa hẹn sẽ mang tới một thế giới phép thuật đầy màu sắc. Theo chân nhân vật chính Frey - người bị xuyên không từ New York tới với vùng đất Athia - nơi phép thuật là lẽ sống và cực kỳ phổ biến.

Trong Forspoken, nhiệm vụ của người chơi phải bằng mọi cách để đưa Frey vượt qua những thử thách nguy hiểm, học tập thêm nhiều loại bùa chú mới và tìm đường trở về quê hương của mình. Hình ảnh đồ họa đẹp, phong cách chơi ấn tượng và cơ chế chiến đấu hoàn hảo sẽ là yếu tố chính mang tới thành công cho dự án này.

Assassin’s Creed Mirage

Mặc dù bị chỉ trích nhiều về mặt lối chơi trong thời gian gần đây, thế nhưng series game Assassin’s Creed vẫn luôn là một trong những thương hiệu nổi tiếng và được đón nhận nồng nhiệt. Bản thân Assassin’s Creed Mirage cũng không phải ngoại lệ.

Nhân vật chính trong trò chơi là Basim Ibn Ishaq trong chuyến hành trình trở thành một thành viên chính thức của hội nhóm Assassin Brotherhood. Tuy rằng trò chơi có bản đồ không quá rộng nhưng với phong cách chơi tàng hình, sát thủ lén lút quen thuộc, Assassin’s Creed Mirage vẫn là cái tên rất đáng để chờ đợi trong năm nay.

Skull and Bones

Ban đầu, nhiều người vẫn lầm tưởng Skull and Bones là một trò chơi thuận theo cốt truyện. Thế nhưng, đích thân Ubisoft đã lên tiếng khẳng định rằng mọi thứ không chỉ như thế. Vẫn có mạch truyện chính, có các NPC hướng dẫn nhưng đồng thời, Skull and Bones sẽ không có phần kết của câu chuyện. Hay nói cách khác, cốt truyện là do chính người chơi viết nên.

Tuy nhiên, khá đáng tiếc là mới đây, Ubisoft đã thêm một lần lùi ngày ra mắt của bom tấn thế giới mở đáng được chờ đợi này. Ban đầu, Skull and Bones vốn dĩ đã được công bố vào năm 2018, lùi tới tháng 3 năm nay sau nhiều lần trì hoãn. Và hiện tại, vẫn chưa biết thời điểm chính xác mà siêu phẩm này sẽ ra mắt.