Những trường nào ở Việt Nam đào tạo ngành Tiếp viên hàng không?

Theo tìm hiểu, hiện nay có 2 đơn vị đào tạo Tiếp viên hàng không tại Việt Nam.

Các kỹ năng phải học của tiếp viên hàng không. Ảnh: Quốc Bảo

Ở Học viện Hàng không, có khóa đào tạo ngắn hạn chứng chỉ tiếp viên hàng không với thời gian học 4 tháng. Khóa học này do Trung tâm đào tạo nhân viên hàng không của Học viện Hàng không Việt Nam kết hợp với các hãng hàng không tại Việt Nam đào tạo. Chương trình đào tạo được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Để theo học khóa này, học viên cần có các tiêu chuẩn đầu vào cụ thể về lý lịch, sức khỏe, ngoại hình, chỉ số BMI (được tính căn cứ trên số liệu về chiều cao và cân nặng của cơ thể), ngoại ngữ... Dựa trên tiêu chuẩn của các hãng hàng không, học viện sẽ phối hợp tuyển chọn hồ sơ, kiểm tra ngoại hình trước khi tiến hành đào tạo.

Trung tâm KATC, Trường cao đẳng quốc tế Kent (KIC), trung tâm đầu tiên và duy nhất được cục Hàng không phê chuẩn cấp phép đào tạo, huấn luyện nhân sự chuyên ngành Hàng không với các hãng bay hiện có. Theo thông tin được cung cấp trên website của Trường, khóa đào tạo Tiếp viên hàng không kéo dài 44 buổi.

Nội dung đào tạo bao gồm: kiến thức tổng quát về ngành hàng không dân dụng; quy định và quy trình liên quan đến an toàn khai thác; hệ thống an toàn chủ động để ngăn ngừa các sự cố, tai nạn liên quan đến an toàn hàng không; bảo vệ tàu bay và những người liên quan bằng quy trình an toàn, đánh giá rủi ro và kỹ năng xử lý các tình huống an toàn và tình huống khẩn nguy; học viên được đào tạo và thực hành các quy trình khẩn nguy tại cơ sở thực hành theo đúng tiêu chuẩn của Cục Hàng Không Việt Nam yêu cầu.

Đào tạo dựa trên loại tàu bay Airbus A319/320/321.

Đào tạo các kỹ năng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của Tiếp viên hàng không.

Cung cấp kiến thức và kỹ năng dịch vụ chuyên sâu để trở thành một Tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.

Đảm bảo học viên được đào tạo bài bản để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả theo quy định của Cục Hàng Không Việt Nam.

Nhận Chứng chỉ huấn luyện Tiếp viên Hàng không cơ bản sau khóa học.

Điều kiện tham gia khóa học, nữ phải cao từ 1m58, nam từ 1m70 trở lên; chỉ số BMI từ 18-25 (Xét duyệt theo trường hợp cụ thể). Dễ nhìn và không có dị tật , không có hình xăm ở các vị trí dễ nhìn thấy (mặt, gáy, tay, chân.…), không nói ngọng...; có chứng chỉ TOEIC dựa trên tiêu chuẩn thi tuyển của từng hãng Hàng không; tốt nghiệp THPT...