Những trường hợp được hoãn tử hình bằng tiêm thuốc độc

Bộ Công an mới đây đăng tải dự thảo lần hai thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, TAND Tối cao và VKSND Tối cao, quy định về thi hành án tử hình (THATH) bằng tiêm thuốc độc.

Theo đó, thông tư quy định kinh phí mua thuốc tiêm phục vụ cho THATH và bảo đảm cho THATH do ngân sách Nhà nước cấp trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

Sau khi kiểm tra hồ sơ của người bị kết án tử hình, xác định người bị kết án không thuộc trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định thi hành án.

Đặc biệt, thông tư quy định rõ những trường hợp được hoãn THATH. Trong đó, việc hoãn tiêm thuốc độc sẽ được xem xét khi có thông tin do người bị kết án hoặc người khác khai báo hoặc do Hội đồng THATH biết được từ những nguồn tin khác, mà xét thấy những thông tin này là có căn cứ và có thể làm thay đổi cơ bản nội dung vụ án hoặc là chứng cứ để khởi tố vụ án mới, người phạm tội mới và nếu thi hành hình phạt tử hình đối với họ thì có thể gây khó khăn lớn cho việc giải quyết vụ án, việc mở rộng điều tra vụ án.



Ngoài ra, Hội đồng THATH nhận được yêu cầu của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hoãn THATH.

Các trường hợp khác như gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc có trở ngại khách quan khác, không thể thực hiện được việc THATH hoặc trên đường áp giải người bị THATH bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện; trang thiết bị, dụng cụ THATH bị hư hỏng; không lấy được tĩnh mạch; thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc các điều kiện khác bảo đảm cho việc THATH không đáp ứng được; đã THATH theo đúng quy định của pháp luật nhưng người bị thi hành án không chết.

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin nhận tử thi, tro cốt về mai táng của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị THATH, Chánh án Tòa án đã ra quyết định THATH phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi, tro cốt về mai táng. Nếu không chấp nhận cho nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì nêu rõ lý do.

Việc giao, nhận tử thi, tro cốt người đã bị THATH phải được lập thành văn bản và phải có chữ ký của bên giao và bên nhận. Không tổ chức việc giao nhận tử thi, tro cốt người đã bị THATH vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau).

Trong trường hợp hết thời hạn mà người có đơn đề nghị không đến nhận thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm mai táng.