Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi thưởng thức Euro 2024, đặc biệt là trên TV 75 - 85 inch

Tiệc tại gia cùng chiến hữu

Vừa thưởng thức những trận cầu "nảy lửa" của giải bóng đá lớn nhất châu Âu - Euro 2024, vừa nhâm nhi một vài món ngon cùng chiến hữu chắc chắn là mơ ước của rất nhiều tín đồ bóng đá trong hè này. Bên cạnh những lựa chọn phổ biến như bia và đồ khô, bạn có thể cân nhắc thêm một vài lựa chọn hấp dẫn khác như gà hấp lá chanh, cháo hải sản, chân gà ngâm sả tắc… Nếu không thích đồ uống có cồn, tín đồ bóng đá cũng có thể đổi sang Cold Brew, Kombucha hoặc các loại trà trái cây như một lựa chọn tốt cho sức khoẻ hơn. Việc chế biến các thức uống này cũng không quá khó khăn, nhất là khi một số sản phẩm tủ lạnh hiện nay đã cung cấp quầy minibar Beverage Center, giúp người dùng dễ dàng sáng tạo thức uống yêu thích. Cần lưu ý không nên ăn uống quá no vì có thể khiến bạn khó ngủ hơn sau khi trận đấu kết thúc.

Xem bóng đá cùng AI TV

Xem Euro trên một chiếc TV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), với kích thước khủng 85 inch, thậm chí 98 inch sẽ là trải nghiệm vô cùng mới mẻ với tín đồ bóng đá. Năm 2024 này, Samsung - thương hiệu TV số 1 toàn cầu 18 năm liên tiếp và dẫn đầu tại Việt Nam suốt 10 năm qua đã mắt loạt sản phẩm AI TV mạnh mẽ, hứa hẹn mang đến "làn gió mới" cho tín đồ thể thao.

Samsung AI TV sở hữu bộ vi xử lý NQ8 AI thế hệ 3 (trên Neo QLED 8K) và NQ4 AI thế hệ 2 (trên Neo QLED 4K, OLED, QLED) cực kỳ nhanh và mạnh mẽ, mang đến tốc độ xử lý hình ảnh gấp đôi, mở ra khả năng nâng cấp mọi nội dung đầu vào lên chuẩn 8K/4K sắc nét nhờ tính năng nâng cấp hình ảnh bằng AI.

Ngoài ra, tính năng AI Motion Enhancer Pro trên Samsung AI TV có khả năng chủ động làm rõ nét các cảnh chuyển động nhanh, nhất là đường di chuyển của cầu thủ, đường bóng và các dòng chữ chạy trên bản tin dưới chân màn hình. Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ tối ưu âm thanh (tiếng reo hò của cổ động viên, tiếng xé gió của trái bóng) để người dùng có cảm giác như đang sống trong không khí sôi động của trận đấu. AI đồng thời sẽ nhận diện các tạp âm như tiếng máy hút bụi, tiếng xe cộ, tiếng điều hoà không khí… để điều chỉnh âm lượng và giúp tín đồ bóng đá thưởng thức trận đấu trọn vẹn nhất.

Những ngày trước khi Euro 2024 chính thức khởi tranh cũng là thời điểm vàng để thăng hạng TV cùng loạt ưu đãi siêu hời từ Samsung. Hãng TV hàng đầu thế giới này cũng đang triển khai chương trình ưu đãi "Chọn AI mạnh – Hoàn tiền càng mạnh". Cụ thể, khi mua các dòng TV Neo QLED 4K, OLED, QLED, The Frame, UHD trên Samsung Shop hoặc Điện Máy Xanh, người dùng sẽ được hoàn tiền từ 1,5 triệu (với các dòng TV UHD) đến 15 triệu đồng (với các dòng TV Neo QLED 4K). Chương trình kéo dài từ 20/5/2024 đến 28/6/2024. Bên cạnh chương trình hoàn tiền, Samsung cũng áp dụng chương trình Thu cũ đổi mới (trợ giá lên đời TV với chi phí tối ưu) và Trả góp 0% (hỗ trợ người dùng trả sau đến 75% khi mua TV 75 inch và trả sau đến 85% chi phí khi mua TV 85 inch).

Ngoài ra, khi mua các sản phẩm Samsung AI TV cao cấp như Neo QLED và OLED tại Điện Máy Xanh, người dùng nhận được quà tặng trị giá lên đến 40 triệu đồng như: điện thoại Samsung Galaxy S24, máy chiếu Samsung The Freestyle thế hệ 2, đặc quyền 1 đổi 1 (áp dụng cho dòng Neo QLED 8K), 3 năm bảo hành. Khách hàng còn nhận được quà tặng 3 tháng Super VIP Samsung trên ứng dụng TV360 (áp dụng cho toàn bộ dòng TV Samsung 2022 - 2024) có thể xem trọn vẹn không quảng cáo trên đồng thời 2 thiết bị. Các gói quà tặng VieON và FPT Play Smax trên Samsung TV cũng cho phép người dùng trải nghiệm Siêu cúp Châu Âu với chất lượng cao và không tốn phí. Riêng người dùng mua TV Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED, OLED (2022 - 2024) sẽ nhận được đặc quyền 3 tháng sử dụng gói cao cấp và lên tới 2 năm sử dụng gói VTVCab ON cơ bản trị giá lên đến 1.215.000 đồng. Các dòng TV Samsung khác cũng được nhận 1 tháng sử dụng gói cao cấp và 2 năm sử dụng gói VTVcab ON cơ bản trị giá 885.000 đồng. Trong đó Gói Cao Cấp sẽ tiếp sóng trọn vẹn Euro Cup 2024.

Chơi game thư giãn giữa giờ

Theo lịch thi đấu vòng bảng Euro 2024 đã được công bố, khán giả sẽ có khoảng 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi giữa các trận đấu. Trong lúc chờ đợi đến trận tiếp theo, tín đồ thể thao và các chiến hữu có thể tận dụng chính chiếc Samsung AI TV của mình để chơi game hoặc vận động nhẹ giữa giờ. Với tần số quét lên đến 240Hz cùng công nghệ Motion Xcelerator, hình ảnh của game sẽ hiện lên siêu sắc nét với tốc độ phản hồi cực nhanh. Đặc biệt, AI trên TV cũng có khả năng tự động nhận diện tựa game để tối ưu hoá cài đặt nhằm mang đến trải nghiệm chơi tuyệt vời nhất.

Thưởng thức Euro trong nhà thông minh

Thử tượng chỉ với một phím bấm, hình ảnh trận đấu của đội tuyển yêu thích hiện lên, trong lúc rèm cửa tự động đóng lại và điều hòa chỉnh về nhiệt độ thoải mái nhất, cả căn nhà như đang đồng loạt tạo ra một không gian xem bóng đá hoàn hảo nhất cho bạn. Đây chính xác là trải nghiệm mà Ứng dụng SmartThings (quản gia kỹ thuật số) trên TV Samsung mang lại cho người dùng. Với khả năng kết nối hàng trăm thiết bị như máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt,… người dùng chỉ việc tận hưởng trận đấu và dễ dàng điều khiển cho cả căn nhà từ màn hình TV. Ngay cả khi người dùng không may ngủ quên giữa trận đấu khuya, cảm biến TV cũng như AI Energy sẽ nhận diện để có những điều chỉnh hợp lý, giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ cho người dùng.

Chỉ với một chiếc AI TV, tín đồ thể thao đã có rất nhiều cách để làm mới trải nghiệm xem bóng đá trong mùa Euro năm nay. Điều này một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của những nhà sản xuất như Samsung trong việc nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia thông qua những đột phá công nghệ mới mẻ.