Những tín hiệu mới nhất từ chiến lược giá rẻ của Thế giới di động

Ngày 12/05/2023, CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) tổ chức cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư theo hình thức trực tuyến, tiết lộ một số thông tin về kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2023 và triển vọng kinh doanh trong phần còn lại của năm 2023.

Trong tài liệu gửi nhà đầu tư công bố vào ngày 4/5, MWG đã công bố sơ bộ tháng 4/2023 ghi nhận doanh thu khoảng 9,7 nghìn tỷ đồng (tăng 20% so với tháng trước).

Chi tiết, Thế giới di động (TGDĐ) và Điện máy Xanh (ĐMX) tăng 30% so với tháng trước. Trong khi đó, doanh thu của Bách Hóa Xanh (BHX) chỉ tăng 3% so với tháng trước với doanh thu hàng tháng đạt 1,35 tỷ đồng.

Doanh thu điện máy dự kiến tăng thêm 20% vào tháng 5/2023

Chia sẻ thêm một số thông tin từ cuộc họp ngày 12/05, báo cáo của CTCK VietCap (VCSC) cho biết MWG vẫn thận trọng về triển vọng mảng hàng điện tử (ICT) và điện máy (CE) trong nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, ban lãnh đạo dự kiến chỉ cùng đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận nếu có sự cải thiện đáng kể về kinh tế vĩ mô trong nửa cuối năm 2023.

"MWG cho biết mục tiêu chính của chiến lược giá bán thấp không phải là giải phóng hàng tồn kho mà là tạo thêm doanh thu và mở rộng thị phần. Do đó, MWG sẵn sàng hy sinh biên lợi nhuận trong mảng ICT & CE. Ban lãnh đạo tin rằng bằng cách hướng đến những khách hàng nhạy cảm về giá và mở rộng thị phần, TGDĐ & ĐMX sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới" - VCSC viết.

Trong tháng 4, doanh thu các chuỗi ICT & CE của MWG đã tăng 30% so với tháng trước và dự kiến sẽ tăng thêm 20% vào tháng 5/2023 nhờ doanh số bán máy điều hòa và hoạt động tài chính tiêu dùng phục hồi, theo ban lãnh đạo.

"Những con số tăng trưởng này cho thấy TGDĐ & ĐMX đang giành được thị phần từ chiến lược giá bán thấp" - VCSC đánh giá.

MWG đã đóng cửa tất cả các cửa hàng Bluetronics tại Campuchia và chi phí phát sinh bất thường do đóng cửa chủ yếu được ghi nhận vào năm 2022 và quý 1/2023. Các chi phí còn lại - bao gồm chi phí thuế và chi phí giải thể - là không đáng kể.

Trong khi đó, chuỗi Era Blue ở Indonesia đạt doanh thu trung bình hàng tháng trên mỗi cửa hàng là 5,5 tỷ đồng. MWG đặt mục tiêu Era Blue sẽ vận hành 50 cửa hàng vào cuối năm 2023 so với con số 5 cửa hàng hiện tại.

Một cửa hàng Era Blue tại Indonesia. Ảnh: MWG

Bách Hóa Xanh cam kết đạt điểm hòa tại một tháng trong quý 4/2023



Chuỗi cửa hàng bách hóa BHX cam kết đạt điểm hòa tại một tháng trong quý 4/2023. Ban lãnh đạo kỳ vọng doanh số/tháng/mỗi cửa hàng của BHX sẽ tăng ít nhất 20% trong thời gian còn lại của năm 2023.

Ngoài ra, mục tiêu của BHX là tăng doanh thu bằng cách (1) ưu tiên hàng thực phẩm tươi sống là yếu tố thúc đẩy lưu lượng khách hàng chính và (2) tối ưu hóa danh mục sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại mỗi cửa hàng.

BHX cũng đặt mục tiêu trở thành người tiên phong trong thị trường bách hóa trực tuyến bằng cách cung cấp nhiều loại sản phẩm tươi sống, từ đó nâng cao tần suất mua sắm và quy mô giỏ hàng của khách hàng. Ngoài ra, thử nghiệm mở các cửa hàng nhỏ ở tầng trệt của các tòa nhà chung cư của BHX cũng cho kết quả khả quan.

Chi phí logistics đã giảm 15% trong quý 1/2023 so với mức trung bình của quý 3 và quý 4/2022) và dự kiến sẽ giảm thêm 10% cho tới cuối năm 2023, theo ban lãnh đạo.

An Khang và Ava Kids đã giảm lỗ 50% so với mức lỗ trung bình hàng tháng trong năm 2022

An Khang và Ava Kids sẽ không mở rộng quy mô số cửa hàng trong năm 2023. Ban lãnh đạo sẽ tập trung tối ưu hóa hoạt động và chi phí trong thời gian còn lại của năm. Trong tháng 3 và tháng 4, ban lãnh đạo cộng ty cho biết An Khang và Ava Kids đã giảm lỗ 50% so với mức lỗ trung bình hàng tháng trong năm 2022.

Doanh thu trung bình hàng tháng trên mỗi cửa hàng của An Khang và Ava Kids được đặt mục tiêu tăng lên 450 triệu đồng và 1,3 tỷ đồng từ mức hiện tại là 350 triệu đồng và 1 tỷ đồng. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu An Khang và Ava Kids sẽ đạt điểm hòa vốn vào năm 2023 và có lãi bắt đầu từ năm 2024.

Sau khi đi vào ổn định, biên LN ròng của An Khang dự kiến ở mức 2%-3% - tương đương với mức hiện tại của các công ty dẫn đầu trên thị trường dược phẩm.