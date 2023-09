Những thương vụ mang về khoản lợi nhuận nghìn tỷ của Him Lam Land

Ảnh dự án Him Lam Vạn Phúc.

Hợp tác làm KCN Bá Thiện với HDTC lãi ít nhất 1.400 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được tiết lộ trong tài liệu đại hội, HDTC đang có khoản phải thu 1.385 tỷ đồng với CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land).

Theo thuyết minh, đây là khoản ứng trước lãi hợp tác kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện và khoản phải thu từ hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư giữa 2 công ty.

Điều này cho thấy cuộc bắt tay của HDTC và Him Lam trong khâu đầu tư và khai thác KCN Bá Thiên, khoản lãi Him Lam thu được từ Bá Thiện ít nhất là 1.385 tỷ đồng.

BCTC của HDTC năm 2022

Theo giới thiệu, Khu công nghiệp Bá Thiện – Phân khu 1 vốn là dự án do HDTC làm chủ đầu tư, nằm tại xã Bá Hiến và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50km về phía Tây Bắc. Quy mô diện tích của dự án là 247,36 ha, vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Lũy kế số tiền đã đầu tư vào Dự án này đến cuối năm 2022 là 2.145 tỷ đồng.

Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2022 cho thấy Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện là dự án trọng tâm của HDTC.

Đồng thời, đây là dự án nhận được vốn tín dụng của Sacombank – CN Bắc Ninh. Doanh thu nhận trước do khách hàng chi trả đã lên đến 2.913 tỷ đồng.

Chốt lời DIG, Him Lam Land báo lãi năm 2022 tăng đột biến lên gần 2.400 tỷ đồng

Năm 2022, Him Lam Land báo lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đột biến vọt từ 171 tỷ năm 2021 lên 2.380 tỷ đồng. Hai năm trước đó, Him Lam Land cũng lãi sau thuế chưa không quá 200 tỷ đồng. Mặc dù Him Lam Land không công bố cụ thể lý do khiến lợi nhuận 2022 tăng vọt nhưng có thể thấy nhiều khả năng thương vụ đầu tư vào DIG nhiều khả năng đã đóng góp đáng kể.

Cuối năm 2020, Him Lam Land trở thành một trong những cổ đông chủ chốt của DIC Corp (DIG), nắm giữ hơn 21,25% cổ phần. Số cổ phần này nhiều khả năng được mua lại từ Dragon Capital với giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2021, khi cổ phiếu DIG bắt đầu bước vào “cơn sóng thần” tăng giá thì Him Lam sở hữu gần 14%. Từ mức mức 19.000 đồng/cp, DIG đã tăng vọt gấp 5 lần lên gần 100.000 đồng vào đầu năm 2022 (giá đã điều chỉnh).

Cùng với đà tăng phi mã của cổ phiếu DIG, Him Lam Land đã dần thoái vốn và bán ra lượng khá lớn ở vùng đỉnh. Đến tháng 4/2022, Him Lam Land giảm sở hữu xuống còn hơn 4%, không còn là cổ đông lớn do đó không phải tiếp tục công bố thông tin.

Dựa theo các giao dịch đã công bố, Him Lam Land có thể thu về 4.000-5.000 tỷ từ việc bán cổ phiếu DIG. Trong đó riêng trong tháng 4/2022, lượng cổ phiếu bán ra có giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Sau tăng phi mã, cùng với đà giảm của thị trường, có lúc DIG đã giảm tới 90% so với đỉnh, hiện đang ở mức 25.600 đồng/cp.